Panika w Moskwie i na Krymie. Ewakuowano dworzec

W niedzielę w Moskwie odwołano 23 loty samolotów pasażerskich, a 19 jest opóźnionych. W związku z doniesieniami o zagrożeniu wybuchem, ewakuowano Dworzec Kijowski w Moskwie – poinformowała agencja prasowa Ukrinform.

Natomiast Reuters przekazał, że ruch na głównym moście łączącym Rosję z okupowanym Półwyspem Krymskim został tymczasowo zawieszony. Miejscowa administracja dotychczas nie podała przyczyny zawieszenia ruchu na moście, który w ostatnich miesiącach jest celem wzmożonych ataków dronów. Według nieoficjalnych szacunków, w bieżącym roku drony zaatakowały Federację Rosyjską i Krym już ponad 190 razy.

Rosja wzmacnia zabezpieczenia Mostu Krymskiego

Most Krymski jest kluczowy zarówno dla rosyjskiej logistyki, jak i symboliki okupacji ukraińskich terytoriów przez Moskwę. Według ustaleń brytyjskiego wywiadu wojskowego, Federacja Rosyjska stosuje szereg pasywnych środków obronnych, takich jak generatory dymu i bariery podwodne, równolegle z aktywnymi środkami obronnymi, takimi jak systemy obrony powietrznej, w celu wzmocnienia możliwości utrzymania przepraw wodnych i zminimalizowania szkód spowodowanych potencjalnymi atakami. Cieśnina Kerczeńska pozostaje wąskim gardłem wsparcia logistycznego dla sił rosyjskich na okupowanych obszarach obwodów chersońskiego i zaporoskiego, a w jej przekraczaniu Rosja jest w dużym stopniu zależna od Mostu Krymskiego i promów.

W wyniku kilku udanych ukraińskich ataków Most Krymski doznał poważnych uszkodzeń, w szczególności na odcinku drogowym i torach kolejowych. Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego roku na Moście Krymskim doszło do eksplozji, która doprowadziła do częściowego zawalenia się jednej z dwóch jezdni mostu drogowego oraz pożaru pociągu z cysternami paliwa na sąsiadującym moście kolejowym. Do przeprowadzenia ataku przyznała się w sierpniu tego roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

