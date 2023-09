Ukraina: Reznikow traci stanowisko. Zełenski: Potrzeba nowego podejścia

Umerow to były deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, filantrop, jeden z organizatorów Platformy Krymskiej, a obecnie szef Funduszu Majątku Państwowego Ukrainy.

Dymisja Reznikowa nie jest zaskoczeniem. O takiej możliwości spekulowano już od wielu miesięcy. Po raz pierwszy media donosiły o tym już w lutym. Z kolei ukraiński poseł, Jarosław Żeleźniak stwierdził niedawno, że władze Ukrainy rozważają mianowanie Reznikowa na stanowisko ambasadora w Wielkiej Brytanii.

10 sierpnia Ukraińska Prawda, powołując się na swoje źródła, podała, że prezydent Wołodymyr Zełenski poszukuje następcy Ołeksija Reznikowa na stanowisku ministra obrony Ukrainy. Rozważanych było co najmniej dwóch kandydatów. 19 sierpnia minister Reznikow, komentując pogłoski o poszukiwaniach przez prezydenta jego zastępcy na stanowisku szefa resortu, stwierdził, że jest to dla niego stanowisko "tymczasowe" i jest gotowy w każdej chwili podać się do dymisji. Prezydent Wołodymyr Zełenski w odpowiedzi na pytanie o szanse na usunięcie go ze stanowiska ministra obrony powiedział 23 sierpnia, że będzie mógł komentować decyzje kadrowe po podpisaniu stosownych dekretów. Kilka dni później Reznikow przyznał, że on i prezydent rozmawiali o możliwości powołania go na inne stanowisko, ale decyzję musi podjąć sam Wołodymyr Zełenski.

Zełenski: Ministerstwo potrzebuje nowego podejścia

Ołeksij Reznikow na czele ministerstwa obrony Ukrainy stanął na początku listopada 2021 r. Obiecał wtedy, że jednym z jego priorytetów na tym stanowisku będzie zwiększenie bezpieczeństwa finansowego żołnierzy. Wcześniej piastował urząd wicepremiera i ministra ds. reintegracji czasowo okupowanych terytoriów Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski o swojej decyzji poinformował w mediach społecznościowych. – W nadchodzącym tygodniu parlament zostanie poproszony o podjęcie decyzji personalnej. Chcę ją teraz przedstawić. Zdecydowałem się zastąpić ministra obrony Ukrainy. Ołeksij Reznikow pełnił funkcję ponad 550 dni wojny na pełną skalę. Uważam, że ministerstwo potrzebuje nowego podejścia i innych formatów interakcji zarówno z wojskiem, jak i całym społeczeństwem. Na czele ministerstwa powinien teraz stanąć Rustem Umerow. Rada Najwyższa Ukrainy dobrze zna tę osobę, a Rustem Umerow nie potrzebuje dodatkowych przedstawień. Oczekuję, że parlament poprze tego kandydata – powiedział.

