USA przetestują międzykontynentalną rakietę balistyczną. Powiadomiły Rosję

– Dowództwo Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych wystrzeli nieuzbrojony międzykontynentalny pocisk balistyczny Minuteman III bez głowicy bojowej – poinformował rzecznik Pentagonu Patrick Ryder.

Jak dodał, rakieta zostanie odpalona z bazy sił powietrznych Vandenberg w Kalifornii. Według niego mowa o standardowych testach zaplanowanych z wieloletnim wyprzedzeniem.

Ryder wyjaśnił, że Stany Zjednoczone powiadomiły wcześniej Rosję o swoich planach, zgodnie z dwustronnymi zobowiązaniami. Podkreślił też, że celem tego przedsięwzięcia jest "pokazanie gotowości amerykańskich sił nuklearnych i wzbudzenie zaufania w skuteczność odstraszania nuklearnego".

Minuteman III. Co to za pocisk?

LGM-30G Minuteman III to amerykański międzykontynentalny pocisk balistyczny na paliwo stałe, będący na na wyposażeniu United States Air Force. Każdy ze stacjonujących we wzmocnionych silosach trzystopniowych pocisków, zdolny jest do przeniesienia trzech głowic bojowych na odległość 13 tys. km. Rakieta waży ponad 32 tony i poruszą się z maksymalną prędkością 24 tys. km/h.

Rosja straszy świat użyciem broni atomowej

Napięcia nuklearne między Rosją a Stanami Zjednoczonymi wzrosły od początku wojny na Ukrainie, a Władimir Putin wielokrotnie ostrzegał, że Rosja jest gotowa użyć swojego arsenału atomowego, jeśli będzie to konieczne, do obrony swojej "integralności terytorialnej".

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pytany o możliwość użycia broni jądrowej na Ukrainie odpowiedział dziennikarzom: "Przeczytajcie doktrynę, tam jest wszystko napisane".

Doktryna zakłada, że Rosja może użyć broni jądrowej w odpowiedzi nie tylko na atak nuklearny lub z użyciem innej broni masowego rażenia, lecz także na atak z wykorzystaniem broni konwencjonalnej, który zagraża istnieniu państwa lub kraju sojuszniczego.

Groźby nuklearne w stosunku do Ukrainy

Według ekspertów Moskwa ma około 2 tys. ładunków z taktyczną bronią jądrową, która może zostać dostarczona drogą powietrzną, morską lub lądową i użyta na polu bitwy.

Część analityków wojskowych uważa, że istnieje poważne niebezpieczeństwo użycia broni atomowej przez Putina w momencie, w którym definitywnie zacznie przegrywać wojnę lub kiedy Ukraina będzie bliska odbicia Krymu.

W kwietniu Putin ogłosił, że rosyjska broń jądrowa zostanie rozmieszczona na Białorusi. Powołał się na działania Stanów Zjednoczonych i ich głowice atomowe przechowowane na terytorium państw Europy Zachodniej.

Czytaj też:

Wywiad USA ocenił ryzyko użycia przez Rosję broni jądrowej