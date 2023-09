Rosja po raz pierwszy zniszczyła czołg Challenger 2. Wielka Brytania potwierdza

Shepps powiedział w telewizji Sky News, że rosyjska artyleria uderzyła w czołg, który następnie spłonął. Załodze udało się uciec. Wszystkich sześciu żołnierzy przeżyło.

– Mogę potwierdzić, że te informacje są prawdziwe i o ile nam wiadomo, może to być pierwsza taka strata – oświadczył szef brytyjskiego MON. Jak dodał, Londyn nie dostarczy Ukrainie nowego czołgu zastępczego.

Ukraina straciła brytyjski czołg Challenger 2

Materiał filmowy przedstawiający rozbitego Challengera 2, nakręcony w pobliżu wsi Robotyne w obwodzie zaporoskim, został opublikowany w mediach społecznościowych we wtorek.

Brytyjska prasa podaje, że według zachodnich agencji wywiadowczych czołg najpierw najechał na minę, a jego tylny zbiornik paliwa zapalił się. Załoga opuściła maszynę, po czym uderzył w nią rosyjski dron. Gazeta "The Guardian" podkreśla, jest to pierwszy przypadek utraty Challengera 2 w walce od 1994 r., kiedy czołg ten został wprowadzony do służby.

Wielka Brytania ogłosiła dostawę czołgów Challenger 2 na Ukrainę w marcu 2023 r. W sumie wojska ukraińskie otrzymały 14 takich maszyn. Na służbie brytyjskich sił lądowych pozostaje 213 Challengerów 2.

Amerykańska prasa odnotowała, że w ciągu pierwszych dwóch tygodni kontrofensywy Siły Zbrojne Ukrainy w wyniku intensywnych walk na linii frontu straciły około 20 proc. nowoczesnego sprzętu.

Rosja podała ukraińskie straty od początku kontrofensywy

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu powiedział we wtorek, że od początku kontrofensywy Ukraina straciła 66 tys. żołnierzy oraz 7600 sztuk broni i sprzętu. Przekonywał, że jednostki ukraińskie, "próbując ukryć niepowodzenie ofensywy, atakują cele cywilne i przedstawiają te ataki jako zwycięstwa militarne".

W sierpniu "New York Times" podał, że straty Ukrainy i Rosji od lutego 2022 r. wynoszą łącznie pół miliona żołnierzy, w tym 120 tys. zabitych i 180 tys. rannych po stronie rosyjskiej oraz 70 tys. zabitych i 120 tys. rannych po stronie ukraińskiej.

