Ogromna liczba migrantów przybyła do Niemiec w tym roku. Głównie młodzi mężczyźni

Tylko w 2024 roku do naszego zachodniego sąsiada przybyło ponad 204 tysiące migrantów. Do końca sierpnia Urząd ds. Migracji i Uchodźców przyjął dokładnie 204 461 wnioski azylowe.

Głównie młodzi mężczyźni

Według oficjalnych danych w tym roku napłynęło o 77,2 proc. więcej wniosków o azyl niż w roku ubiegłym. Warto jednocześnie mieć na uwadze, że nie wszyscy przybysze złożyli wnioski azylowe, co oznacza, że ich realna liczba może być znacznie większa.

Standardowo, wśród migrantów dominują młodzi mężczyźni. 40 proc. cudzoziemców to osoby płci męskiej w wieku 18 – 30 lat. Co trzeci imigrant przybył do Niemiec z Syrii, a prawie co piąty z Afganistanu.

Dalej na liście państw, z których napływają imigranci znajdują się takie kraje jak: Turcja, Irak, Gruzja, ale także Rosja. Ponadto w Niemczech obecna jest coraz większa ilość przybyszów z Afryki.

Niemcy. W 500-osobowej wsi zamieszka 250 imigrantów

Portal jungefreiheit.de. informował niedawno o dramatycznej sytuacji mieszkańców jednej z niemieckich miejscowości – Upahl.

Otóż tę małą wioseczkę w Meklemburgii zamieszkiwało do tej pory 500 osób. Na mocy decyzji polityków CDU i SPD ma w niej zostać postawiony ośrodek dla imigrantów. Według planu skierowanych zostanie do niego 250 cudzoziemców.

Mieszkańcy Upahl protestowali przeciwko budowie ośrodka od wielu miesięcy, ale bezskutecznie. Okręgowy sąd administracyjny odrzucił ich skargę. W związku z tym decyzją lokalnych władz politycznych w Upahl zostanie zbudowany planowany ośrodek. Pierwotnie w placówce miało zamieszkać 400 imigrantów, jednak ostatecznie liczbę tę zmniejszono.

Sąd okręgowy oznajmił, że budowa ośrodka jest konieczna i to w trybie pilnym, ponieważ landowi Meklemburgia-Pomorze Przednie brakuje odpowiedniej infrastruktury dla imigrantów. Mieszkańcy Upahl rozważają zaskarżenie decyzji do sądu wyższej instancji. Nie zatrzyma to jednak budowy ośrodka, a imigranci będą mogli się już wprowadzać. Ośrodek jest złożony z kontenerów mieszkalnych. Pierwsze z nich już stoją na miejscu.

Pod koniec września ośrodek ma już w całości funkcjonować. Jak wskazuje jungefreiheit.de w Upahl nie ma nawet sklepu. Politycy zdecydowali jednak, że pod kontenery zostanie wysłanych więcej autobusów, tak, by imigranci mogli jeździć do położonego w pobliżu Grevesmühlen na zakupy.

