Wojna na Ukrainie. Niektóre kobiety nie będą mogły wyjeżdżać z kraju?

Od 1 października kobiety z wykształceniem medycznym lub farmaceutycznym będą musiały zarejestrować się do służby wojskowej, jednak – w przeciwieństwie do mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat – nie będą miały zakazu opuszczania Ukrainy, chyba że zostaną zmobilizowane.

Informuje o tym "Kyiv Post", powołując się na Fedira Wenisławskiego, członka Komisji Bezpieczeństwa Narodowego, Obrony i Wywiadu Rady Najwyższej Ukrainy.

– Jeśli chodzi o ograniczenie wyjazdów kobiet poborowych za granicę, takie ograniczenie będzie dotyczyć wyłącznie kobiet, które zostały już zmobilizowane – powiedział Wenisławski, dodając, że nawet kobiety obecnie noszące mundur, nie są objęte zakazem podróżowania takim jak mężczyźni, który wprowadzono po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 r.

Według niego obecnie nie ma planów nakładania obowiązku rejestracji do służby wojskowej w przypadku kobiet wykonujących inne zawody niż medyczne. Wenisławski powiedział także, że kobiety podlegające poborowi, ale posiadające specjalne dokumenty uprawniające do tymczasowego wyjazdu, nadal będą mogły podróżować za granicę.

Ukraina może zażądać ekstradycji poborowych

Władze w Kijowie oczekują, że wszystkie kraje Europy Zachodniej, które przyjęły ukraińskich uchodźców, odeślą do ojczyzny mężczyzn w wieku poborowym, aby mogli zostać powołani do wojska i wysłani na front. Poinformował o tym szef frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu Dawid Arakhamia.

– Tak naprawdę w każdym kraju na świecie, z wyjątkiem Rosji, nasze organy ścigania mogą wystąpić z wnioskiem o ekstradycję takich osób oraz sprowadzić je na Ukrainę – oświadczył Arakhamia.

Oficjalne straty osobowe armii ukraińskiej od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę nie są znane – Kijów trzyma te dane w tajemnicy, tak samo jak Moskwa. W sierpniu "New York Times" podał, że straty Ukrainy i Rosji wynoszą łącznie pół miliona żołnierzy, w tym 120 tys. zabitych i 180 tys. rannych po stronie rosyjskiej oraz 70 tys. zabitych i 120 tys. rannych po stronie ukraińskiej.

Od czerwca Siły Zbrojne Ukrainy prowadzą kontrofensywę, której celem jest dotarcie do Morza Azowskiego i przecięcie "mostu lądowego", łączącego Rosję z okupowanym Krymem.

