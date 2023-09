Elon Musk udostępnił prywatną korespondencję z wicepremierem Ukrainy

Ukraiński minister nie wiedział, że Walter Isaacson otrzymał i opublikował fragmenty rozmów w biografii Muska – podaje "Financial Times". – To nie jest zbyt przyjemne. Nigdy nie pokazywałem publicznie naszej korespondencji ani nie mówiłem o niej publicznie – powiedział Fiodorow w rozmowie z "FT".

W swojej książce Isaacson opisuje, jak Musk polecił zablokować Siłom Zbrojnym Ukrainy dostęp do systemu satelitarnego Starlink na okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy. Interwencja miliardera zapobiegła tajnemu atakowi ukraińskich dronów morskich na rosyjską Flotę Czarnomorską w Sewastopolu na Krymie.

SMS-y ukraińskiego ministra w książce o Musku

Książka Isaacsona i powiązany z nią felieton opublikowany na łamach "Washington Post" zawierają wymianę SMS-ów, w których Fiodorow błaga Muska o ponowne połączenie Starlinków z siłami ukraińskimi.

Fiodorow był zszokowany, gdy dziennikarze pokazali mu ten materiał. Stwierdził jednak, że ponieważ wiadomości mają rok, jest mało prawdopodobne, aby ich publikacja miała jakiekolwiek znaczenie operacyjne. Potem napisał na portalu X (wcześniej Twitter), że wyraża zgodę na udostępnienie jego korespondencji SMS-owej z Muskiem na potrzeby jego biografii. "Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać tej książki" – dodał.

Ukraiński minister powiedział "Financial Times", że sam Musk poinformował go, że wyłączył Starlink w pobliżu linii frontu, a Fiodorow faktycznie poprosił go o włączenie systemu na Krymie i innych okupowanych terytoriach Ukrainy.

Starlink ważny dla Ukrainy

Musk opublikował na portalu X wpis, w którym wyjaśnił, że otrzymał prośbę "od władz rządowych" o aktywację Starlink, obsługiwanego przez jego firmę SpaceX, "aż do Sewastopola". "Oczywistym zamiarem było zatopienie większości rosyjskiej floty. Gdybym zgodził się na ich prośbę, SpaceX byłby współwinnym poważnego aktu wojny i eskalacji konfliktu" – napisał.

Jak wynika z doniesień prasowych, Musk już jesienią 2022 r. zaczął wyrażać zaniepokojenie wykorzystaniem Starlinków w wojnie, a także powiedział, że nie będzie w stanie stale finansować dostaw tych systemów z własnej kieszeni. Niedługo potem ukraińskie wojsko zaczęło narzekać na okresowe przerwy z łącznością z siecią na linii frontu.

