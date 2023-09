Spotkanie Kim Dzong Un – Putin. Podano termin

Do spotkania Kim Dzong Una z Władimirem Putinem może dojść we wtorek lub w środę – przekazało w poniedziałek "The New York Times". Rozmowy prawdopodobnie odbędą się we Władywostoku.

Przywódcy Korei Północnej i Rosji omówią możliwość dostarczenia Moskwie północnokoreańskiej broni na potrzeby wojny na Ukrainie. Ponadto, Pjongjang będzie próbował pozyskać od Kremla technologię budowy nuklearnego okrętu podwodnego i stworzenia satelity szpiegowskiego.

Rozmowy Kim Dzong Un – Putin

Według doniesień, Kim Dzong Un przybędzie do Rosji z Pjongjangu pociągiem pancernym. Amerykańskie media nie wykluczają, że północnokoreański dyktator może odwiedzić Moskwę. Podczas rozmów strony zamierzają omówić dostawy pocisków artyleryjskich i rakiet przeciwpancernych.

Kim Dzong Un ma także nadzieję, że Władimir Putin zapewni Korei Północnej pomoc żywnościową oraz zaawansowaną technologię do satelitów i atomowych łodzi podwodnych. Planowana podróż nastąpi w czasie rozmów Rosji z Koreą Północną o zorganizowaniu wspólnych ćwiczeń wojskowych oraz po tym, jak rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu podczas lipcowej wizyty w Korei Północnej próbował przekonać Pjongjang do sprzedaży Moskwie amunicji artyleryjskiej.

USA ostrzegają Koreę Północną

– Myślę, że byłby to duży błąd, jeżeli Korea Północna dostarczyłaby amunicję w celu dalszego prowadzenia wojny na Ukrainie – skomentowała ostatnio wiceprezydent USA Kamala Harris. Zdaniem amerykańskiej polityk, takie działania zarówno ze strony Moskwy, jak i Pjongjangu doprowadziłyby do dalszej izolacji.

– To jasne, że Rosja jest w bardzo rozpaczliwym położeniu. Ponieśli już strategiczną porażkę. Wystarczy pomyśleć, że na samym początku tego wszystkiego, półtora roku temu, komentatorzy mówili, że to się skończy za kilka dni. A Ukraińcy wciąż walczą – zauważyła Harris.

Czytaj też:

Wybory lokalne w Rosji i na zajętych obszarach Ukrainy. Kreml podał wynikiCzytaj też:

Grupa G20 przyjęła wspólną deklarację ws. wojny. MSZ Ukrainy niezadowolone