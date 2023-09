Dramatyczna sytuacja w Maroku. Caritas Polska apeluje o pomoc

Sytuacja na miejscu jest dramatyczna. Liczba ofiar śmiertelnych w niedzielę wieczorem przekroczyła 2100 (obecnie to już ponad 2600), rannych jest jeszcze więcej. Panuje chaos i przerażenie. Ludzie obawiają się wrócić do domów, więc koczują na ulicach. Ci, którzy stracili dach nad głową, chronią się w namiotach. Brakuje wody, żywności, leków, materaców, generatorów prądu. W tej chwili organizacje pomocowe obecne na miejscu, w tym Caritas Maroko, oceniają potrzeby i wysyłają pierwsze transporty z zaopatrzeniem do poszkodowanych.

– Dotarliśmy do małej wioski położonej na zboczach góry, kilka kilometrów od Amziz. Można dojechać do niej ścieżką przygotowaną przez mieszkańców, ponieważ główna droga dojazdowa jest zablokowana przez skały, które runęły na nią w czasie trzęsienia ziemi. W tej wiosce wszystkie domy zostały zniszczone, ludzie koczują na zewnątrz. Mają jedynie kilka namiotów, w których mogli spędzić noc. Potrzebują generatorów prądu, by naładować telefony, a także namiotów, materaców, koców, artykułów pierwszej potrzeby. Większość mieszkańców tej wioski to prości ludzie. Na ich twarzach widać bezradność, zmęczenie i smutek. W pierwszym transporcie postanowiliśmy przywieźć im generator, ubrania, apteczki, żywność, lekarstwa i, jeśli to możliwe, namioty – relacjonuje delegacja lokalnej Caritas.

Epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,8 znajdowało się około 70 kilometrów na południowy zachód od Marrakeszu. Zniszczenia w tym pięknym mieście są ogromne. W jego historycznej dzielnicy zawaliło się lub zostało uszkodzonych wiele budynków wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Trzęsienie ziemi w Maroku. 100 tys. zł od Caritas Polska

W odpowiedzi na dramatyczną sytuację, w jakiej znaleźli się mieszkańcy Maroka, Caritas Polska przekazuje na pomoc już teraz 100 tys. zł. — Pieniądze trafią do partnerskiej Caritas Maroko, która działa na miejscu i dzięki której potrzebujący otrzymają najpilniejszą pomoc w postaci agregatów prądotwórczych, wody, jedzenia, namiotów czy koców — powiedział Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska.

Już teraz wiadomo, że potrzeby będą rosły. Trwają poszukiwania rannych i ofiar pod gruzami, szpitale są pełne. Wiele osób straciło dosłownie wszystko, są bez dachu nad głową i środków do życia. W szczególnie trudnej sytuacji pozostają rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze i chore.

— Zwracam się z gorącą prośbą o udzielanie pomocy poprzez Caritas Polska. Można wejść na naszą stronę caritas.pl lub wysłać SMS-a charytatywnego. Za wszelkie wpłaty składam serdecznie Bóg zapłać — powiedział ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Wsparcia poszkodowanym można udzielić:

• wpłacając dowolną kwotę na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 (z dopiskiem MAROKO)

• przekazując wpłatę poprzez stronę caritas.pl

• wysyłając SMS o treści MAROKO pod numer 72052 (2,46 zł z VAT).