Niemcy wstrzymują przyjmowanie migrantów z Włoch

Porozumienie niemiecko-włoskie przewidywało przyjęcie przez RFN 3500 osób ubiegających się o azyl, które przekroczyły unijną granicę we Włoszech, jednym z głównych punktów napływu migrantów do Unii Europejskiej.

Zanim doszło do zawieszenia umowy, Republika Federalna przyjęła 1700 cudzoziemców.

Niemcy są pod "dużą presją"

Decyzja została podjęta ze względu na "obecnie dużą presję migracyjną na Niemcy" – powiedział niemieckiej gazecie "Die Welt" rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych RFN.

Według rządu w Berlinie, presja ta jest częściowo spowodowana odmową Włoch dotyczącą przyjęcia z powrotem migrantów z Niemiec, zgodnie z tzw. przepisami dublińskimi.

Prawo UE stanowi, że za rozpatrzenie wniosków o azyl odpowiada państwo członkowskie, do którego migranci dotrą jako pierwszego. Oznacza to, że tysiące cudzoziemców, którzy przenieśli się z Włoch do Niemiec, muszą zostać zawróceni do Włoch.

Jednak prawicowy rząd w Rzymie nie pozwala na to od grudnia 2022 r. Jak podało niemieckie ministerstwo, w tym roku rozpatrzono jedynie dziesięć z 12 400 odpowiednich wniosków.

Rekordowa liczba nielegalnych migrantów we Włoszech

Włochy mają na swoim terytorium największą liczbę nielegalnych migrantów w całej UE. To osoby, które często ryzykują życie, przepływając łodziami przez Morze Śródziemne.

Szacuje się, że w tym roku przybyło ich już około 100 000. Włoska straż przybrzeżna poinformowała w środę, że w ciągu jednego dnia na wyspę Lampedusa dotarło 5000 osób.

Unijni ministrowie wynegocjowali na początku tego roku porozumienie w sprawie migracji, którego celem jest zapewnienie "sprawiedliwego rozmieszczenia" osób ubiegających się o azyl w całej UE.

15 października w Polsce odbędzie się referendum, w którym rządzący chcą zapytać obywateli o unijny mechanizm relokacji nielegalnych migrantów.

