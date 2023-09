USA nałożą sankcje na kraj NATO za pomoc Rosji

Chodzi o firmy, które uczestniczą w naprawie statków powiązanych z rosyjskim Ministerstwem Obrony i ułatwiają transfer tzw. towarów podwójnego zastosowania do Moskwy w celu wsparcia wojny na Ukrainie.

Jak podaje Reuters, powołując się na wysokiego rangą urzędnika Departamentu Skarbu USA, na czarną listę trafią spółki Margiana Insaat Dis Ticaret i Demirci Bilisim Ticaret Sanayi. Pierwsza zrealizowała "setki dostaw" do objętych sankcjami podmiotów rosyjskich, dostarczając im towary, które posłużyły do produkcji dronów szturmowych. Druga wysyłała czujniki i przyrządy pomiarowe do Federacji Rosyjskiej.

Stany Zjednoczone nałożą ograniczenia także na firmę Denkar Ship Construction za świadczenie usług naprawczych statkom objętym sankcjami, będącym własnością przedsiębiorstwa powiązanego z Ministerstwem Obrony Rosji.

Ponadto na liście znajdzie się turecka agencja stoczniowa ID Ship Agency i jej właściciel Ilker Dogruyol, a także spółka CTL Limited, która według USA pośredniczy w dostawach komponentów elektronicznych amerykańskiego i europejskiego pochodzenia do Rosji.

USA: Wielokrotnie ostrzegaliśmy Turcję

Waszyngton uważa, że pomimo wielokrotnych ostrzeżeń kanały eksportu towarów podwójnego zastosowania do Rosji z Turcji i szeregu innych krajów pozostają otwarte.

– W ciągu ostatnich 18 miesięcy dzieliliśmy się naszymi obawami z rządem tureckim i sektorem prywatnym, informując o znaczącym ryzyku prowadzenia interesów z osobami, na które nałożyliśmy sankcje, a które są powiązane z wojną prowadzoną przez Rosję – powiedział rozmówca agencji Reutera.

Sankcje te będą częścią nowego, zakrojonego na szeroką skalę pakietu środków wobec Rosji, przewidującego ograniczenia wobec 150 podmiotów.

