KE chce przedłużenie ochrony obywateli Ukrainy w UE do marca 2025 r.

Obecne przepisy obowiązują do marca 2024 r. "Komisja uważa, że powody do tymczasowej ochrony nadal istnieją i że w związku z tym tymczasową ochronę należy przedłużyć jako niezbędną i odpowiednią reakcję na obecną, niestabilną sytuację, która nie sprzyja jeszcze bezpiecznemu i trwałemu powrotowi osób korzystających z tymczasowej ochrony w UE" – czytamy w komunikacie.

UE aktywowała dyrektywę o ochronie tymczasowej 4 marca 2022 r. jednomyślną decyzją państw członkowskich i została ona automatycznie przedłużona o jeden rok. KE podała także, że z ochrony w całej UE korzysta 4 mln osób.

Co obejmuje unijna dyrektywa?

Dyrektywa o ochronie tymczasowej zapewnia natychmiastową ochronę i dostęp do praw w UE, w tym prawa pobytu, dostępu do rynku pracy, mieszkalnictwa, pomocy społecznej, medycznej i innej, przypomniała KE w komunikacie.

"Platforma Solidarności 'Ukraina', utworzona przez Komisję na początku wojny, zrzesza instytucje UE, państwa członkowskie, kraje stowarzyszone w ramach Schengen, agencje UE, organizacje międzynarodowe, władze Ukrainy i Mołdawii. Stanowi nieformalne i elastyczne forum do dyskusji na tematy operacyjne w celu koordynowania wsparcia w terenie" – czytamy także w komunikacie.

Dramat we Lwowie. Rosyjskie drony doszczętnie zniszczyły magazyn Caritas

Do zdarzenia doszło we około godz. 5 rano. Jeden z dronów, którymi we wtorek rano Rosjanie zaatakowali Lwów, uderzył również w magazyn z pomocą humanitarną Caritas-Spes Ukraina.

„Atak na nasz magazyn po raz kolejny potwierdził prawdziwe intencje Rosji. Przecież w pobliżu nie było żadnych strategicznych obiektów" – zaznaczył dyrektor wykonawczy Caritas-Spes Ukraina ks. Wiaczesław Hrynewycz SAC.

Jak podkreślił ks. Hrynewycz, od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę udało się zorganizować sieć na potrzeby projektów humanitarnych. „Jedna z gałęzi tej sieci została zniszczona, więc opóźni to dostawę pomocy humanitarnej, która została już zaplanowana i rozdystrybuowana, a na którą czekali ludzie w wielkiej potrzebie" – powiedział dyrektor wykonawczy Caritas-Spes Ukraina. „Jednak najważniejszą rzeczą jest to, że nikt nie zginął i nikt nie został ranny" – dodał.

W 2023 roku, w wyniku realizacji projektów szybkiego reagowania, misja religijna Caritas-Spes Ukraina udzieliła pomocy w 23 regionach, 15 000 miejscowości i 280 046 osobom. Od początku inwazji na pełną skalę pomoc otrzymało 1 048 546 osób. Wojna na Ukrainie, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., trwa już ponad 570 dni.

