Watykan zrekompensuje ślad węglowy synodu o synodalności

Projekty odpowiadają założeniom ekologii integralnej wskazanej w encyklice papieża Franciszka „Laudato si’”. Będą łączyć w sobie aspekt ekologiczny, dbałość o terytorium i konkretną pomoc w życiu danej społeczności.

Projekty w Afryce

Projekty realizowane w Nigerii i Kenii mają na celu rozpowszechnianie wydajnych kuchenek oraz technologii oczyszczania wody, które będą do dyspozycji rodzin, wspólnot oraz instytucji. „Nowe technologie znacznie zmniejszą zużycie nieodnawialnej biomasy i paliw kopalnych do przygotowywania posiłków i gotowania wody” – czytamy w komunikacie Sekretariatu Generalnego Synodu. Podkreślono także, iż takie działania spowodują znaczną poprawę jakości powietrza, które ma bezpośredni związek z chorobami układu oddechowego i wskaźnikami śmiertelności, zwłaszcza wśród kobiet i dzieci, a w konsekwencji poprawią stan zdrowia ludzi w krajach objętych tym projektem.

W komunikacie przywołano słowa papieża Franciszka z encykliki „Laudato si’”, w której napisał: „Nigdy nie traktowaliśmy tak źle i nie okaleczyliśmy tak naszego wspólnego domu, jak miało to miejsce w ciągu ostatnich dwóch stuleci. A jesteśmy wezwani, aby być narzędziami Boga Ojca, żeby nasza planeta była tym, co On wymarzył, stwarzając ją, i by odpowiadała na Jego projekt pokoju, piękna i pełni”.

Projekty w Nigerii oraz Kenii zostaną zrealizowane dzięki wsparciu ekonomicznemu Fundacji SOS Planet i wkładowi technicznemu LifeGate. Wersja eksperymentalna tych projektów została zrealizowana już przy okazji zgromadzenia synodalnego w 2019 r.

"Wielka odpowiedzialność"

Podczas swojego zdalnego wystąpienia na forum Clinton Global Initiative papież Franciszek podkreślał, że żadne wyzwanie nie jest zbyt wielkie, jeśli zostanie podjęte po osobistym nawróceniu każdego i przy zaangażowaniu wszystkich, stosownie do możliwości poszczególnych osób.

Mówiąc o zmianach klimatycznych, papież wezwał, by się opamiętać, póki jeszcze mamy na to czas. To jednak wymaga wielkiej zmiany, porzucenia globalnej obojętności, zjednoczenia się i zatroszczenia o innych. Żywym wezwaniem do przemian są rzesze uchodźców uciekających przed wojnami i nędzą.

Czytaj też:

Papież: Potrzebujemy ekologii integralnej, wsłuchiwania się w cierpienie planetyCzytaj też:

Franciszek zmienia papieską rezydencję w centrum ekologiczne