Dron kamikadze, który uderzył w skład ropy w pobliżu lotniska Adler, eksplodował zaledwie 25 kilometrów od posiadłości prezydenta Rosji Boczarow Ruczaj.

Władimir Putin często korzysta z tego miejsca, szczególnie w sezonie letnim. W weekend spotkał się tam z przywódcą Białorusi Aleksandrem Łukaszenką.

"Moscow Times" zwraca uwagę, że to pierwszy raz, kiedy dron przeleciał tak blisko rezydencji w Soczi. Do ataku doszło na obszarze oddalonym o 550 kilometrów od najbliższego terytorium kontrolowanego przez Ukrainę.

Zbiornik paliwa na terenie składu ropy Rosniefti w pobliżu lotniska Adler zapalił się w środę wczesnym rankiem. Według gubernatora Terytorium Krasnodarskiego Weniamina Kondratjewa powierzchnia pożaru wynosiła 96 metrów kwadratowych.

Rezydencje Putina na celowniku Ukrainy. Czwarta próba ataku

To czwarta próba ataku bezzałogowych statków powietrznych na oficjalną rezydencję prezydenta Rosji. Do pierwszego doszło 3 maja, kiedy dwa drony uderzyły jednocześnie w Kreml, co władze rosyjskie uznały za próbę zamachu na Putina.

30 maja ukraińskie drony prawie uderzyły w drugą rezydencję rosyjskiego prezydenta i to w momencie, gdy się w niej znajdował. Rozmówca bliski Kremlowi powiedział "Moscow Times", że Putin został obudzony wcześnie rano przez funkcjonariuszy służb w związku z zagrożeniem powietrznym.

Władze rosyjskie rozpoczęły przygotowania do obrony rezydencji prezydenta już zimą, kiedy Ukraińcy zaatakowali lotniska wojskowe Engels i Diagilewo w obwodach saratowskim i riazańskim.

Po tym, jak sam Putin w dniu ataku 30 maja stwierdził, że "jest nad czym pracować" w zakresie systemów obrony powietrznej, wojsko wzmocniło ochronę posiadłości prezydenta. Rozlokowano także kompleksy Pancyr-S1 w pobliżu tajnej rezydencji Putina w Krasnej Polanie, gdzie jeździ on na nartach.

