Koniec wielkiej Merkel

Najpotężniejsza kobieta świata. Takim tytułem wielokrotnie honorowały pragmatyczną Angelę Merkel największe światowe media. Tym razem wpływowa kanclerz musi stawić czoła największemu od lat kryzysowi politycznemu w Niemczech. Kryzysowi, który sama wywołała. W wyborach z 24 września blok CDU/CSU, z którego wywodzi się kanclerz Angela Merkel, otrzymał 33 proc. To zwycięstwo nie dało chadekom powodu do radości – był to bowiem najgorszy wynik wyborczy konserwatystów od 1949 r.