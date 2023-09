"Dziesiąty rekord z rzędu". Opublikowano nowy raport na temat migrantów

108,4 mln osób zostało wysiedlonych ze swoich domów w 2022 r. z powodu wojny, prześladowań, przemocy i łamania praw człowieka, wynika z przedstawionego w środę raportu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR) na temat globalnych trendów dotyczących uchodźców; to prawie 20 milionów więcej niż w poprzednim roku. Dla UNHCR jest to dziesiąty rekord z rzędu. Jako główną przyczynę podaje się wojnę na Ukrainie. Według szacunków do maja tego roku liczba uchodźców wzrosła do 110 milionów. 24 września pod hasłem: „Wolni, aby wybrać: migrować, czy pozostać” Kościół katolicki obchodzi 109. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

Konkluzje raportu

Według raportu liczba uchodźców z Ukrainy wzrosła z 27 300 na koniec 2021 r. do 5,7 mln na koniec 2022 r. - To największa fala emigracji od czasów II wojny światowej. Jednak wzrost liczby uchodźców na całym świecie w ubiegłym roku wynikał również ze skorygowanych szacunków dotyczących uchodźców z Afganistanu, a także w wyniku konfliktów, zwłaszcza w Sudanie. Liczba Wenezuelczyków przebywających obecnie w Kolumbii i Peru również została skorygowana w górę. Według doniesień, około 62 miliony ludzi jest wewnętrznie przesiedlonych we własnym kraju.

Liczby te potwierdzają również, że większość uchodźców nie zostanie przyjęta w najbogatszych krajach świata. 46 najsłabiej rozwiniętych krajów wytwarza mniej niż 1,3 proc. światowego produktu krajowego brutto. Mimo to kraje te przyjęły ponad jedną piątą wszystkich uchodźców. Jednak fundusze na wsparcie krajów przyjmujących nie zaspokoiły potrzeb w 2022 r. i napływały powoli, nawet gdy potrzeby wzrosły w 2023 r.

– Potrzebujemy znacznie większego wsparcia międzynarodowego i bardziej sprawiedliwego podziału odpowiedzialności – zażądał komisarz UNHCR Filippo Grandi. Jednocześnie pochwalił wyjątkową gościnność ludzi na całym świecie. – Przede wszystkim należy zrobić znacznie więcej, aby zakończyć konflikty i usunąć przeszkody, aby uchodźcy mieli możliwość dobrowolnego, bezpiecznego i godnego powrotu do domu – zaznaczył Grandi.

