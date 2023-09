Wojna na Ukrainie. Niemcy przyznały azyl dezerterom z Rosji

Poinformowała o tym redakcja RND, powołując się na dane niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przekazane na prośbę lewicowej posłanki Clary Bünger.

W sumie przesłano około 3,5 tys. wniosków o azyl. 1100 wniosków zostało przekierowanych do innych krajów Unii Europejskiej, zgodnie z tzw. rozporządzeniem dublińskim, które określa państwo członkowskie UE odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) uważa, że "dezerterzy powinni w dalszym ciągu regularnie otrzymywać ochronę międzynarodową". Bünger wezwała rząd w Berlinie do przyjęcia większej liczby Rosjan, którzy odmawiają służby wojskowej.

We wrześniu 2022 r. minister spraw wewnętrznych RFN Nancy Feser oświadczyła, że Niemcy są gotowe przyjąć, pod pewnymi warunkami, Rosjan uciekających przed mobilizacją. Według niej o azyl mogą ubiegać się ci, którzy "sprzeciwiają się reżimowi Putina".

Mobilizacja w Rosji na wojnę z Ukrainą

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację wojskową we wrześniu 2022 r. – oficjalnie z powodu konieczności "wyzwolenia" czterech południowo-wschodnich obwodów Ukrainy oraz rosnącym, zdaniem rosyjskich władz, zagrożeniem ze strony państw Zachodu.

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu w grudniu ub.r. postulował podwyższenie wieku poboru do wojska z 18 do 21 lat oraz podniesienie górnej granicy z 27 do 30 lat. Jak tłumaczył, zabezpieczy to kraj przed państwami NATO dążącymi do budowania "potencjału militarnego" w pobliżu rosyjskich granic. Szojgu zapowiedział też, że za trzy lata Rosja będzie miała 1,5 mln żołnierzy.

Według raportu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z początku marca, przedstawiony przez rosyjskie władze plan reformy sił zbrojnych oznacza, że Rosja przygotowuje się do prowadzenia długotrwałego konfliktu zbrojnego z Ukrainą. "Wiele przesłanek wskazuje, że wdrożenie wszystkich założeń reformy będzie trudne. Jej celem jest jednak odbudowa i wzmocnienie armii, tak by stanowiła ona wyzwanie dla państw NATO" – podaje PISM.

Czytaj też:

Ilu żołnierzy Rosja straciła na Ukrainie? Nowe, nieoficjalne dane