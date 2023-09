USA stawiają Ukrainie warunki ws. dalszej pomocy wojskowej. Ujawniono dokument

Tak wynika z listu zastępcy doradcy Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Mike’a Pyle’a, który wysłał go przedstawicielom Platformy Koordynacji Darczyńców, skupiającej UE, kraje G7 oraz partnerów Kijowa z instytucji finansowych.

List trafił także do kancelarii prezydenta i premiera Ukrainy – informuje Ukraińska Prawda, powołując się na kopię dokumentu. Określa on zmiany wymagane od władz w Kijowie według priorytetu ich wdrożenia: od 0 do 3 miesięcy, od 3 miesięcy do sześciu miesięcy i od roku do 18 miesięcy.

Jakich reform USA wymagają od Ukrainy?

W ocenie Białego Domu, reformy na Ukrainie powinny dotyczyć przede wszystkim pracy rad nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, organów antykorupcyjnych (Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna, Krajowe Biuro Antykorupcyjne, Krajowa Agencja Przeciwdziałania Korupcji), Naczelnej Rady Wymiaru Sprawiedliwości i systemu wymiaru sprawiedliwości w ogóle.

W ciągu roku Kijów musi zreformować pracę Ministerstwa Obrony Narodowej, a w ciągu 18 miesięcy – organów ścigania, w tym Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), Państwowej Służby Granicznej, Policji Krajowej itp. USA wymagają także zmian w Prokuraturze Generalnej, Ukroboronpromie (państwowy koncern zbrojeniowy - red.) i służbach celnych.

Niektóre reformy wskazano w dokumencie jako warunek otrzymania pomocy makrofinansowej z Brukseli lub warunek rozpoczęcia procesu akcesji Ukrainy do UE.

Zobowiązania szczytu NATO w Wilnie

Podczas szczytu NATO w lipcu br. państwa G7 (USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia) zobowiązały się do zapewnienia Ukrainie bezpieczeństwa w zamian za przeprowadzenie reform. Kijowowi obiecano dostawy broni, wsparcie rozwoju przemysłu obronnego, szkolenie ukraińskiej armii, dostarczanie danych wywiadowczych, pomoc w ochronie przed zagrożeniami cybernetycznymi itp.

Ukraina z kolei zobowiązała się, że dokona systemowych zmian w funkcjonowaniu organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i gospodarki, a także rozpocznie walkę z korupcją.

