Kreml reaguje na słowa Hillary Clinton o Putinie i NATO

Hillary Clinton odwiedziła we wtorek siedzibę Departamentu Stanu, gdzie odsłonięto jej portret. – Obrona demokracji na Ukrainie, rozszerzenie NATO - tak na marginesie, szkoda, Władimirze, sam to na siebie sprowadziłeś – powiedziała, wywołując śmiech i oklaski na sali.

Jej zdaniem to zachowanie Rosji skłoniło kraje Europy Wschodniej do przyłączenia się do Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Zawsze mówiliśmy: "ludzie nie są zmuszani do przystępowania do NATO; ludzie wybierają i chcą przystąpić do NATO" – podkreśliła.

Pieskow: Clinton odwraca kota ogonem

Do słów Clinton odniósł się rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który stwierdził, że była amerykańska sekretarz stanu "znana jest z prób odwracania kota ogonem i zmiany koncepcji".

– Trzeba przypomnieć pani Clinton o licznych falach ekspansji NATO i zbliżaniu się infrastruktury wojskowej Sojuszu do naszych granic – powiedział.

Tłumaczył, że Putin skierował do przedstawicieli Zachodu "propozycję, aby omówić tę sytuację i podpisać dokument (o gwarancjach bezpieczeństwa), którego projekt przygotowała strona rosyjska, ale kraje zachodnie zdecydowanie odmówiły jakiejkolwiek dyskusji".

Jest całkowicie jasne, jaki był powód rozpoczęcia "specjalnej operacji wojskowej" (tak władze Rosji nazywają inwazję na Ukrainę - red.), która jest obecnie prowadzona – argumentował Pieskow.

Rosja napadła na Ukrainę. Finlandia i Szwecja chcą do NATO

W wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę w lutym 2022 r. wniosek o członkostwo w NATO złożyły Finlandia i Szwecja, które przez lata pozostawały neutralne. Finlandia została członkiem Sojuszu w kwietniu, w wyniku czego granica lądowa Rosji z NATO podwoiła się.

Szwecja wciąż czeka na zielone światło od Turcji i Węgier, które jako jedyne państwa członkowskie Sojuszu nie ratyfikowały jeszcze dokumentów związanych z przyjęciem Szwecji do paktu.

