Czechy wzmacniają kontrole na granicy ze Słowacją

Przyczyną jest narastający problem z imigrantami w związku z uruchomieniem tzw. szlaku bałkańskiego, którym cudzoziemcy znów ruszyli do Europy.

Czechy wzmocnią kontrole graniczne

Praga podjęła decyzję o wzmocnieniu kontroli na granicach. Komendant czeskiej policji Martin Vondraszek poinformował, że kontrole zostaną wzmożone na dziewięciu dawnych drogowych przejściach granicznych oraz trzech przejściach kolejowych. Kontrole będą miały charakter wyrywkowy.

Polska i Niemcy rozszerzają kontrole

Do państw wzmacniających kontrole graniczne dołączyła także Polska. Poinformował o tym w środę wicepremier Jarosław Kaczyński.

– Chcę powiedzieć że jako człowiek odpowiedzialny w rządzie za sprawy bezpieczeństwa – wydałem polecenie, by granica ze Słowacją i z Czechami została też poddana szczególnej kontroli i wzmocniona. I to nie chodzi o żaden gest przeciwko tym krajom. My chcemy być z nimi i jesteśmy w najlepszych stosunkach, ale chodzi o to, że po prostu nie możemy tej sytuacji tolerować. Mam nadzieję, że to będzie sytuacja przejściowa, ale musimy to zrobić – powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości.

Także Niemcy wprowadzą w tym tygodniu rozszerzone kontrole graniczne z Polską i Czechami - poinformowała minister spraw wewnętrznych RFN Nancy Faeser.

Według danych cytowanych przez Politico, w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2023 r. w Niemczech o azyl wystąpiło około 204 tys. osób, czyli o 77 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

