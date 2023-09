Kiedy w 2022 roku na Ukrainie rozpoczęła się rosyjska inwazja, Słowacja była jednym z pierwszych państw, które wsparły ogarnięty wojną kraj. Bratysława przekazała wówczas Kijowowi systemy obrony powietrznej oraz otworzyła swoje granice dla dziesiątek tysięcy uchodźców, podobnie jak Polska.

W sobotę Słowacy przystąpią do wyborów, w których wyłonią premiera po raz piaty w ciągu zaledwie czterech lat. W sondażach na prowadzeniu jest opozycyjna Partia Kierunek-Słowacja Socjaldemokracja, na której czele stoi Robert Fico.

W rozmowie ze stacją CNN Grigorij Mesežnikov, politolog i doradca słowackiego rządu, zwraca uwagę, że Fico i jego zwolennicy nazywają swoje stanowisko "inicjatywą pokojową", ale w rzeczywistości jest to wyraźne poparcie dla Rosji. Jak dodał, ich argumentacja "maskuje prorosyjskie sympatie".

Kreml zyska sojusznika w NATO?

Robert Fico, były premier, w swoich wypowiedziach wielokrotnie powtarzał fałszywą narrację Rosji, że to "ukraińscy faszyści i naziści" są odpowiedzialni za konflikt na Ukrainie i sprowokowanie Władimira Putina. Polityk zapowiedział również, że w przypadku objęcia stanowiska premiera Słowacja nie będzie przesyłać żadnej pomocy wojskowej na Ukrainę.

Jak przekonują członkowie partii Fico, taka decyzja przyczyni się do zakończenia konfliktu. Jednak, jak wskazywała stacja CNN, eksperci podkreślają, że takie podejście sprzyja interesom Rosji. Ponadto kandydat na premiera Słowacji jest przeciwny przystąpieniu Ukrainy do NATO, co budzi obawy na Zachodzie.

Wybory parlamentarne na Słowacji

Wybory parlamentarne na Słowacji, które odbędą się w sobotę 30 września, wyłonią nowy parlament na kolejną kadencję, w którym zasiądzie 150 posłów. W czwartek rozpoczyna się tam 48-godzinna cisza wyborcza.

Warto podkreślić, że w tym okresie zakazane są wszelkie działania agitacyjne oraz publikowanie sondaży opinii publicznej. Głosowanie będzie trwało od godziny 7.00 do 22.00.

