USA planują przekazać Ukrainie broń skonfiskowaną z Iranu

Poinformowała o tym stacja CNN, powołując się na amerykańskich urzędników. Według tych doniesień, dowództwo wojskowe USA oficjalnie ogłosi swoją decyzję w tym tygodniu.

Nie jest jasne, z jakich przepisów prawa skorzystają Stany Zjednoczone, aby ułatwić transfer broni na Ukrainę. Jak podkreśla CNN, Organizacja Narodów Zjednoczonych wymaga zniszczenia lub przechowywania przejętej broni.

Stacja podaje, że administracja prezydenta Joe Bidena od jak legalnie przekazać Ukraińcom broń przechowywaną w obiektach Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) zlokalizowanych na całym Bliskim Wschodzie.

Departament Sprawiedliwości ogłosił w lipcu, że domaga się konfiskaty ponad 9 000 karabinów, 284 karabinów maszynowych, około 194 wyrzutni rakiet, ponad 70 przeciwpancernych pocisków kierowanych i ponad 700 000 sztuk amunicji przejętych w Iranie przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych.

Broń z Iranu miała dotrzeć do Jemenu. USA ją skonfiskowały

W ciągu ostatniego roku US Navy przejęła tysiące irańskich karabinów szturmowych i ponad milion sztuk amunicji ze statków używanych przez Iran do transportu broni do Jemenu, w którym od 2014 r. trwa wojna domowa.

W połowie stycznia Amerykanie pomogli siłom francuskim w przejęciu 3000 karabinów szturmowych zmierzających z Iranu do Jemenu, a także 23 przeciwpancernych rakiet kierowanych. Po przejęciu skonfiskowanej broni USA przejęły nad nią kontrolę.

CNN zwraca uwagę, że decyzja o przekazaniu tej broni Ukrainie może wbić klin między Iran i Rosję, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy utworzyły de facto sojusz obronny, przy czym Teheran dostarcza Moskwie drony na potrzeby wojny na Ukrainie, a Rosja współpracuje z Iranem w zakresie produkcji rakiet i obrony powietrznej.

