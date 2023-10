Jerozolima: Zwierzchnicy Kościołów wzywają do pokoju i sprawiedliwości

To i trwający konflikt polityczny doprowadziły do obecnej przemocy– stwierdzili we wspólnym oświadczeniu wydanym w niedzielę w Jerozolimie. Wzywają w nim do pracy na rzecz położenia kresu przemocy i ustanowienia sprawiedliwego i trwałego pokoju.

„Wszelkie działania skierowane przeciwko ludności cywilnej bez względu na narodowość, pochodzenie etniczne lub wiarę naruszają podstawowe zasady człowieczeństwa i nauczanie o miłości bliźniego” – czytamy w oświadczeniu.

Przywódcy Kościołów wezwali strony konfliktu do natychmiastowego zaprzestania przemocy, która dotyka cywilów po obu stronach konfliktu. Stwierdzili, że konieczne jest "zaangażowanie się w szczery dialog i poszukiwanie trwałych rozwiązań, które promują sprawiedliwość, pokój i pojednanie dla mieszkańców tego kraju, którzy zbyt długo dźwigali ciężar konfliktu".

Akty agresji. Trwa wojna

Od sobotniego poranka radykalny islamski Hamas wystrzelił ze Strefy Gazy około 3000 rakiet w kierunku Izraela; bojownicy Hamasu zaatakowali kilka izraelskich miast i uprowadzili cywilów. Według doniesień izraelskich stacji telewizyjnych w niedzielę po południu liczba zabitych Izraelczyków wzrosła do 600. Ponad 2000 osób zostało rannych. Według źródeł palestyńskich Izrael odpowiedział nalotami na cele w Strefie Gazy zabijając ponad 300 osób i raniąc prawie 2000 innych. Ostrzał rakietowy i izraelskie kontrataki nie ustają.

Gabinet Bezpieczeństwa izraelskiego rządu w sobotę wieczorem zatwierdził dekret o stanie wojny i związane z tym rozpoczęcie działań wojskowych, podało w niedzielę biuro prasowe izraelskiego rządu. Według doniesień izraelskiej gazety Haaretz, deklaracja Gabinetu Bezpieczeństwa zostanie przedłożona odpowiedniej komisji parlamentarnej do zatwierdzenia w poniedziałek, zanim zostanie ogłoszona przed parlamentem - Knesetem.

Obecna eskalacja przemocy nastąpiła po tygodniach napiętej sytuacji na granicy ze Strefą Gazy i na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu. Według doniesień medialnych, jeszcze przed rozpoczęciem obecnych ataków rakietowych ze Strefy Gazy, od początku roku w palestyńskich atakach zginęło około 27 izraelskich cywilów i trzech żołnierzy. W tym samym okresie w starciach z izraelską armią zginęło około 194 Palestyńczyków, w tym cywile.

Czytaj też:

Łaciński patriarcha Jerozolimy ostrzega: Sytuacja może prowadzić do wojny