Wojna w Izraelu. Biały Dom znalazł sposób na zwiększenie pomocy dla Ukrainy?

Jak podaje "Washington Post", powołując się na źródła, "zwiększy to prawdopodobieństwo, że Kongres zatwierdzi pomoc dla Kijowa, pomimo rosnącego sprzeciwu Republikanów w Izbie Reprezentantów".

Jeden z urzędników powiedział gazecie, że takie posunięcie może mieć sens, ponieważ mogłoby złagodzić stanowisko prawego skrzydła Republikanów, które sprzeciwia się większej pomocy dla Ukrainy, ale zdecydowanie popiera pomoc dla Izraela.

Będzie inwazja na Strefę Gazy?

Dziennik pisze, że Bliski Wschód "przygotowuje się obecnie do potężnej izraelskiej inwazji na Gazę". Dzień wcześniej pojawiły się doniesienia, że administracja prezydenta USA Joe Bidena uważa, że Izrael może rozpocząć operację lądową w Strefie Gazy w ciągu najbliższych 24-48 godzin.

W związku z tym izraelscy urzędnicy skierowali do Waszyngtonu kilka konkretnych wniosków, obejmujących dostawę rakiet przechwytujących do systemu Żelazna Kopuła, bomb o małej średnicy, różnej amunicji do karabinów maszynowych oraz zwiększoną współpracę w zakresie wymiany danych wywiadowczych związanych z potencjalną działalnością wojskową w południowym Libanie.

"Washington Post" zwraca uwagę, że połączenie wniosków o pomoc wojskową dla Ukrainy i Izraela może zwiększyć obciążenie amerykańskich dostaw. Ponadto izraelskie zapotrzebowanie na pociski odłamkowo-burzące kal. 155 mm może zirytować Ukraińców, ponieważ właśnie tej amunicji brakuje i jest ona "rozpaczliwie potrzebna Kijowowi".

Atak Hamasu na Izrael

W sobotę rano Hamas rozpoczął działania przeciwko Izraelowi za pomocą ataków rakietowych oraz przy użyciu bojówek, które zaatakowały ludność cywilną w regionach przygranicznych. Palestyńskie grupy zbrojne wtargnęły do ponad 20 miejscowości i zamordowały setki izraelskich cywilów i funkcjonariuszy, tysiące raniły, a nieznaną liczbę uprowadziły do Gazy jako zakładników.

W odpowiedzi na atak Izrael rozpoczął kampanię nalotów na cele związane z Hamasem oraz ogłosił częściową mobilizację rezerwistów. Netanjahu poinformował, że kraj znajduje się w stanie wojny.

MSZ odradza Polakom podróże do Izraela

W związku z atakiem Hamasu na Izrael polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziło czwarty, najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących na całym terytorium Izraela i odradza jakiekolwiek podróże do tego kraju.

MSZ zaleca obywatelom RP, żeby nie opuszczali bezpiecznego schronienia do momentu wyklarowania się sytuacji. "Apelujemy do naszych Rodaków przebywających w Izraelu o nawiązanie kontaktu z placówką, jeśli jeszcze tego nie zrobili. Można do tego wykorzystać adres mailowy lub numer alarmowy placówki" – podkreślono w komunikacie.

Równolegle rząd uruchomił most ewakuacyjny dla Polaków chcących wydostać się z Izraela. W poniedziałek z Tel Awiwu do Warszawy wróciły cztery samoloty wojskowe, które przywiozły do kraju łącznie ponad 300 osób.

