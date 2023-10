Źródła wojskowe: Izrael ściąga do kraju setki żołnierzy z Europy

Jak informuje "The Times of Israel", powołując się na źródła wojskowe, izraelskie siły powietrzne przetransportowały drogą powietrzną setki izraelskich żołnierzy z Europy, którzy mają wesprzeć armię w działaniach przeciwko bojownikom Hamasu.

Według gazety ciężkie samoloty transportowe latały do różnych krajów Europy, aby sprowadzić żołnierzy po służbie z powrotem do Izraela.

Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały, że operację przeprowadzono we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Wcześniej amerykańskie media podały, że premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział prezydentowi USA Joe Bidenowi, że Izrael nie ma innego wyjścia, jak tylko podjąć operację lądową w Strefie Gazy.

Amerykańskie i izraelskie źródła dyplomatyczne przekazały dziennikarzom portalu Axios, że Biden nie wywierał presji na Netanjahu, aby ponownie rozważył tę kwestię ani nie odwiódł go od przeprowadzenia inwazji na Gazę.

Atak Hamasu na Izrael

W sobotę rano Hamas rozpoczął działania przeciwko Izraelowi za pomocą ataków rakietowych oraz przy użyciu bojówek, które zaatakowały ludność cywilną w regionach przygranicznych. Palestyńskie grupy zbrojne wtargnęły do ponad 20 miejscowości i zamordowały setki izraelskich cywilów i funkcjonariuszy, tysiące raniły, a nieznaną liczbę uprowadziły do Gazy jako zakładników.

W odpowiedzi na atak Izrael rozpoczął kampanię nalotów na cele związane z Hamasem oraz ogłosił częściową mobilizację rezerwistów. Netanjahu poinformował, że kraj znajduje się w stanie wojny.

Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia liczba ofiar śmiertelnych w Strefie Gazy wzrosła we wtorek do 704 osób, a ponad 4 tys. zostało rannych. W Izraelu w ataku Hamasu zginęło ponad 900 osób. Liczbę rannych szacuje się na około 2,4 tys.

MSZ odradza Polakom podróże do Izraela

W związku z atakiem Hamasu na Izrael polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziło czwarty, najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących na całym terytorium Izraela i odradza jakiekolwiek podróże do tego kraju.

MSZ zaleca obywatelom RP, żeby nie opuszczali bezpiecznego schronienia do momentu wyklarowania się sytuacji. "Apelujemy do naszych Rodaków przebywających w Izraelu o nawiązanie kontaktu z placówką, jeśli jeszcze tego nie zrobili. Można do tego wykorzystać adres mailowy lub numer alarmowy placówki" – podkreślono w komunikacie.

Równolegle rząd uruchomił most ewakuacyjny dla Polaków chcących wydostać się z Izraela. Rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował we wtorek rano, że dotychczas do kraju sprowadzono 661 osób.

