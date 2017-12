Musimy stać się Finami

Finowie kochają przyrodę, a prawdziwe umiłowanie natury dochodzi do głosu nawet w takich sytuacjach, które nie mają z nią nic wspólnego. Nie powinno więc dziwić, że stulecie powstania swego kraju uczcili powołaniem do życia nowego, 40. już parku narodowego – położonego w Północnej Ostrobotni parku Hossa, oazy lasów i jezior. To niekonwencjonalny sposób świętowania wielkiej rocznicy, dalece wykraczający poza zwyczajne przy takich okazjach wystawy i prelekcje czy też nawet stawianie budowli „ku czci” – czego sztandarowymi przykładami są wieża Eiffla z 1889 r. czy otwarta równo 100 lat później Opéra Bastille. Czym jednak jest natura bez ludzi doceniających jej piękno?