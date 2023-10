Naloty na Strefę Gazy i Liban. HRW oskarża Izrael o użycie zakazanej broni

Biały fosfor to toksyczny i skrajnie łatwopalny środek chemiczny, który zapala się samoczynnie w powietrzu w temperaturze około 34 stopni Celsjusza. Palący się fosfor osiąga temperaturę ponad 1000 stopni, powodując głębokie oparzenia. Konwencja Genewska z 1980 r. zabrania wykorzystywania bojowych środków rażenia zawierających tę substancję.

"Human Rights Watch zweryfikowało filmy nagrane w Libanie i Gazie odpowiednio 10 i 11 października 2023 r., pokazujące wielokrotne wybuchy artyleryjskiego białego fosforu nad portem w mieście Gaza i dwoma wiejskimi lokalizacjami wzdłuż granicy izraelsko-libańskiej" – czytamy w raporcie organizacji.

HRW podkreśla, że stosowanie białego fosforu w gęsto zaludnionych obszarach Strefy Gazy stwarza zwiększone ryzyko dla ludności cywilnej i jest sprzeczne z międzynarodowym prawem humanitarnym.

Organizacje praw człowieka na całym świecie od dawna wzywają do wprowadzenia zakazu amunicji fosforowej jako formy broni chemicznej.

Atak Hamasu na Izrael

Napięcia na Bliskim Wschodzie ponownie wzrosły 7 października, kiedy bojownicy radykalnego palestyńskiego ruchu Hamas przeprowadzili niespodziewany atak ze Strefy Gazy na terytorium Izraela. Hamas oświadczył, że to rekacja na agresywne działania władz izraelskich przeciwko meczetowi Al-Aksa na Starym Mieście w Jerozolimie.

W odpowiedzi Izrael ogłosił całkowitą blokadę Strefy Gazy i zaczął przeprowadzać ataki rakietowe na Gazę, a także niektóre dzielnice Libanu i Syrii. Do starć dochodzi również na zachodnim brzegu rzeki Jordan.

Według najnowszych danych w Izraelu w wyniku ataków bojowników Hamasu zginęło 1300 osób, a około 3300 zostało rannych. Według władz palestyńskich w Strefie Gazy w izraelskich atakach zginęło 1417 osób, a ponad 6200 zostało rannych.

MSZ odradza Polakom podróże do Izraela

W związku z atakiem Hamasu na Izrael polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziło czwarty, najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących na całym terytorium Izraela i odradza jakiekolwiek podróże do tego kraju.

MSZ zaleca obywatelom RP, żeby nie opuszczali bezpiecznego schronienia do momentu wyklarowania się sytuacji. "Apelujemy do naszych Rodaków przebywających w Izraelu o nawiązanie kontaktu z placówką, jeśli jeszcze tego nie zrobili. Można do tego wykorzystać adres mailowy lub numer alarmowy placówki" – podkreślono w komunikacie.

Równolegle rząd uruchomił most ewakuacyjny dla Polaków chcących wydostać się z Izraela i sprowadza ich do kraju samolotami wojskowymi.

