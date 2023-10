Ewakuacja z Izraela. Niemcy idą w ślady Polski

W niedzielę w Niemczech wylądowały dwa samoloty wojskowe przewożące pasażerów z Izraela. Jeden samolot transportowy A400M przewożący 51 pasażerów wylądował w Wunstorf, w północno-zachodnim kraju związkowym Dolna Saksonia. Później przyleciała kolejna maszyna z 29 pasażerami na pokładzie. Jeszcze dziś spodziewany jest trzeci samolot.

Oba samoloty, które w sobotę wystartowały z Niemiec, dostarczyły Izraelowi pomoc humanitarną. Wcześniej Lufthansa zabierała w tym tygodniu obywateli RFN z Izraela, ale wczoraj niemiecki przewoźnik poinformował, że zawiesza te loty ze względów bezpieczeństwa.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Berlinie oświadczyło, że udzieliło już wsparcia około 2800 Niemcom, którzy uciekli z Izraela drogą lądową, powietrzną i morską.

Ewakuacja Polaków z Izraela. Wojsko Polskie zakończyło operację

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w sobotę, że zakończyła się operacja "Neon", w ramach której Wojsko Polskie ewakuowało z Izraela 1504 obywateli RP oraz osób z innych krajów.

W związku z atakiem Hamasu na Izrael, do którego doszło 7 października, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziło czwarty, najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących na całym terytorium Izraela i odradza jakiekolwiek podróże do tego kraju.

MSZ zaleca obywatelom RP, żeby nie opuszczali bezpiecznego schronienia do momentu wyklarowania się sytuacji. "Apelujemy do naszych Rodaków przebywających w Izraelu o nawiązanie kontaktu z placówką, jeśli jeszcze tego nie zrobili. Można do tego wykorzystać adres mailowy lub numer alarmowy placówki" – podkreślono w komunikacie.

Według doniesień prasowych, Siły Obronne Izraela (IDF) przygotowują się do przeprowadzenia inwazji lądowej w Strefie Gazy. Operacja ma ruszyć dopiero wtedy, gdy cywile opuszczą teren.

