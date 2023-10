Stoltenberg rozmawiał z Orbanem. "Przypomniałem o tym"

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg rozmawiał z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Jens Stoltenberg podkreślił znaczenie dalszego wsparcia dla Ukrainy.

"Rozmawiałem z premierem Węgier Viktorem Orbanem na temat sytuacji na Ukrainie i znaczenia naszego wsparcia. W czasach zwiększonej niestabilności i globalnej konkurencji, musimy w dalszym ciągu działać razem w NATO. Poruszyliśmy także kwestię oczekiwania Szwecji na wejście do Sojuszu" – napisał Stoltenberg. Węgry są jednym z dwóch krajów, które nie ratyfikowały jeszcze członkostwa Szwecji w NATO.

Ukraina w UE? Orban: Kraj w stanie wojny. Nawet nie wiemy, ilu jest mieszkańców

Szef węgierskiego rządu swoją sceptyczną postawę dot. wejścia Ukrainy do UE przedstawił na antenie Radia Kossuth. Odnosząc się do unijnych aspiracji Ukrainy, Viktor Orban stwierdził, że "spodziewa się, by stało się to szybko". – Ukraina jest w stanie wojny, jej sytuacja jest niepewna, nie mamy nawet wiedzy na temat wskaźników dotyczących tego kraju – powiedział, przekonując, dlaczego akcesja stoi pod znakiem zapytania. Jak dodał "nie wiemy, ilu obecnie Ukraina liczy mieszkańców".

Lider rządzącego na Węgrzech Fideszu podkreślił, że w kwestii członkostwa Ukrainy w UE "trzeba odpowiedzieć na bardzo trudne pytania", zanim Bruksela zacznie prowadzić negocjacje akcesyjne z Kijowem.

– Nie można uniknąć pytania, gdy jesienią będziemy negocjować w Brukseli o przyszłości Ukrainy, czy możemy poważnie rozpatrywać członkostwa kraju, który jest na wojnie. Nie wiemy, jak duże jest terytorium tego kraju, ponieważ wciąż trwa wojna. Nie wiemy, ilu liczy mieszkańców, ponieważ nadal uciekają. Przyjmowanie do UE państwa, bez znajomości jego parametrów, byłoby bezprecedensowe – podkreślił Orban, który wcześniej wielokrotnie krytykował funkcjonowanie władz Ukrainy.

