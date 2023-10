Rosja skoncentrowała na Ukrainie ogromne siły. Wywiad podał liczbę żołnierzy

Poinformował o tym przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Andrij Jusow.

– Sił jest wystarczająco dużo, aby przeprowadzić oddzielne operacje na oddzielnych odcinkach frontu. Liczba okupantów na Ukrainie na terytoriach czasowo okupowanych, to ponad 400 tys. rosyjskich żołnierzy – powiedział.

Zwrócił również uwagę, że na terytorium Ukrainy znajduje się duża ilość broni armii rosyjskiej. Jego zdaniem "nowa broń zostanie ponownie oddana do użytku i dostarczona na front".

Jusow dodał, że w Rosji mobilizacja trwała przez całe lato. – Nie ma mowy o powtórzeniu scenariusza z lutego 2022 r. Ale w niektórych obszarach tak, wróg będzie nadal próbował prowadzić oddzielne operacje ofensywne – stwierdził przedstawiciel HUR.

Ukraina miała być opanowana w 10 dni

Rosja, rozpoczynając w zeszłym roku inwazję na pełną skalę, chciała zająć Ukrainę w 10 dni i zakończyć aneksję jej terytoriów do sierpnia ub.r. Plan ten wymagał utrzymania go w ścisłej tajemnicy, w wyniku czego siły rosyjskie nie były taktycznie przygotowane do skutecznej realizacji zadań – wynika z raportu prestiżowego brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute (RUSI) opublikowanego w czerwcu.

Jego autorzy przeanalizowali główne wnioski wyciągnięte z działań wojennych w okresie od lutego do lipca 2022 r. na podstawie danych operacyjnych zebranych przez Sztab Generalny Ukrainy. Twierdzą, że poziom tajności rosyjskiego planu był tak wysoki, że nawet dowództwo wojskowe na szczeblu wiceszefów wydziału Sztabu Generalnego dowiedziało się o nim na kilka dni przed rozpoczęciem wojny.

Pod Kijowem Rosjanie mieli przewagę

W raporcie podkreślono, że ten plan oszustwa w dużej mierze się powiódł, a Rosjanie uzyskali przewagę 12:1 na północ od Kijowa. Jednak największą jego wadą, zdaniem autorów, był brak planu odwrotu. W konsekwencji, gdy natarcie nie przyniosło pożądanych rezultatów, pozycje sił rosyjskich stale się osłabiały w miarę mobilizacji Ukrainy.

Po nieudanej próbie zdobycia Kijowa na początku wojny, siły rosyjskie skoncentrowały się na przejęciu pełnej kontroli nad obwodami ługańskim i donieckim, które razem tworzą region nazywany Donbasem. Jego część była już kontrolowana przez wspieranych przez Moskwę separatystów, zanim Władimir Putin rozkazał swoim oddziałom zaatakować całą Ukrainę.

