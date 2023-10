Źródła wojskowe: Izrael może zrezygnować z inwazji na Strefę Gazy

Poinformował o tym "The Times of Israel", powołując się na źródła wojskowe w Siłach Obronnych Izraela (IDF). Według nich dowództwo armii poinformowało władze, że po 16 dniach nalotów na bojowników Hamasu wojsko jest gotowe do przeprowadzenia inwazji lądowej na Strefę Gazy.

Źródła gazety w wojsku przekonują, że operacja naziemna przyspieszy uwolnienie więźniów i że cele uda się osiągnąć, nawet pomimo ciężkich strat wśród żołnierzy i możliwych ataków libańskiego Hezbollahu na północy kraju.

Kierownictwo armii ma nadzieję, że rząd w najbliższej przyszłości podejmie decyzję o inwazji na Strefę Gazy, gdyż wojska znajdujące się na granicy nie mogą długo pozostawać w stanie podwyższonej gotowości – zwraca uwagę izraelska prasa.

Rzecznik IDF Jonathan Conricus przyznał, że jeśli bojownicy złożą broń i uwolnią wszystkich zakładników, Izrael zrezygnuje z operacji wojskowej w Gazie. Przedstawiciele Hamasu oświadczyli już wcześniej, że są gotowi uwolnić wszystkich przetrzymywanych cywilów, jeśli armia izraelska zaprzestania bombardowań.

Inwazja lądowa na Strefę Gazy. Dwie opcje armii Izraela

Według źródeł gazety "New York Times", Izrael będzie musiał wybrać jedną z dwóch opcji ofensywnych. W pierwszym przypadku armia mogłaby podjąć próbę zniszczenia Hamasu za pomocą ukierunkowanych nalotów i użycia sił specjalnych, na wzór amerykańsko-iracko-kurdyjskiej operacji w Mosulu w 2016 r.

Drugi scenariusz zakłada wejście oddziałów IDF do Strefy Gazy z użyciem czołgów, pojazdów opancerzonych i piechoty, tak jak zrobiły to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Irak podczas bitwy o miasto Faludża w 2004 r.

Jak podkreśla "NYT", obie opcje spowodują ciężkie straty, ale operacja lądowa będzie bardziej kosztowna zarówno dla personelu wojskowego, jak i ludności cywilnej.

