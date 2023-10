Nowy raport Pentagonu. Chiny szykują się do ataku

Według najnowszego rocznego raportu Pentagonu na temat chińskiej armii, Pekin gromadzi swoje siły do ataku na Tajwan, który może nastąpić w nadchodzących latach.

"Chińskie wojsko planuje szereg operacji, w tym cyberataki, blokadę morską Tajwanu i kilka rodzajów inwazji. Celem tych operacji będzie bądź zmuszenie Tajwanu do zgody na zjednoczenie z kontynentem bądź też skłonienie przywódców Tajwanu do negocjacji w sprawie na warunkach Pekinu” – czytamy w artykule "The Washington Times".

Plany Pekinu

Jak wskazano w raporcie, pierwszą z opcji rozważanych przez Chiny w przypadku konfliktu zbrojnego może być blokada powietrzna i morska mająca na celu odcięcie dostaw na Tajwan i zmuszenie Tajpej do kapitulacji. Taka blokada mogłaby obejmować ataki rakietowe na dużą skalę i ewentualne zajęcie przybrzeżnych wysp Tajwanu.

Druga opcja polega na ograniczonym użyciu siły lub środków przymusu, w tym destrukcyjnych, karnych lub śmiercionośnych ataków wojskowych w ramach operacji na małą skalę. Operację tę będą wspierać jawne i ukryte działania gospodarcze i polityczne, mające na celu kształtowanie światowych poglądów i podważanie legitymizacji tajwańskiego rządu.

Ponadto plany przewidują infiltrację Tajwanu przez siły specjalne chińskiej armii i przeprowadzanie ataków sabotażowych na infrastrukturę lub obiekty dowodzenia.

Trzecia opcja zarysowana w raporcie obejmuje ataki powietrzne i rakietowe na kluczowe cele, takie jak obiekty rządowe. Cele wojskowe będą obejmować ataki na bazy lotnicze, obiekty radarowe, rakiety, obiekty kosmiczne i obiekty komunikacyjne.

Ostatnią możliwością jest inwazja desantowa zgodnie z zasadami określonymi w poprzednich dokumentach wojskowych.

"Najbardziej znana z nich, wspólna kampania desantowa na wyspach, obejmuje złożoną operację opartą na skoordynowanych, wzajemnie powiązanych kampaniach w zakresie [wojny elektronicznej], logistyki oraz wsparcia powietrznego i morskiego” – czytamy w raporcie. Celem będzie przełamanie obrony wybrzeża Tajwanu, zwiększenie siły bojowej na zachodnim wybrzeżu i zajęcie kluczowych celów.

Ostatnią opcją będzie kampania mająca na celu zdobycie małych wysp.

"Inwazja na małe wyspy zademonstruje potencjał militarny i determinację polityczną Sił Zbrojnych Chińskiej Republiki Ludowej, zapewniając jednocześnie zdobycze terytorialne” – czytamy w raporcie.

Czytaj też:

Chiny wysyłają okręty na Bliski Wschód. "W obawie przed wojną światową"Czytaj też:

Jednak nie decoupling. Taki kurs obiorą wobec Chin USA i UE