Nagła śmierć byłego premiera Chin. Li Keqiang nie żyje

Według agencji Xinhua Li Keqiang przebywał na wakacjach w Szanghaju, kiedy doznał zawału serca. Lekarze próbowali go ratować, ale zmarł 10 minut po północy w piątek, 27 października.

Xinhua podaje, że "nekrolog zostanie opublikowany później", co zdaniem "Financial Times" może wskazywać na zamiar złożenia przez Komunistyczną Partię Chin hołdu byłemu szefowi Rady Państwa.

Li Keqiang stał na czele rządu w Pekinie od marcu 2013 r., a po ponownym wyborze w 2018 r. pełnił tę funkcję do marca tego roku. Zastąpił go Li Qiang, który jesienią 2022 r. został powołany do Stałego Komitetu Biura Politycznego partii. Kandydaturę tego ostatniego nominował chiński przywódca Xi Jinping, który w marcu br. zerwał z półwieczną tradycją i rozpoczął trzecią kadencję na stanowisku prezydenta ChRL.

Chiny. Li Keqiang był zwolennikiem reform gospodarczych

Li Keqiang był drugą najbardziej wpływową osobą w Partii Komunistycznej Chin (KPCh). Kiedy stał na czele rządu, jego głównym zadaniem było rozwiązanie szeregu problemów społeczno-gospodarczych, w tym urbanizacji kraju, zmniejszenie różnicy w dochodach ludności miejskiej i wiejskiej, a także walka z bezrobociem.

Jako premier krytykował rygorystyczne ograniczenia wprowadzone przez Xi Jinpinga w związku z pandemią COVID-19 oraz mówił o wyzwaniach stojących przed gospodarką.

Jak zauważa agencja Bloomberg, chiński przywódca w ostatnich latach ograniczał wpływ Li Keqianga na gospodarkę, przekazując decyzje w tej sferze szeregowi komitetów partyjnych na czele z samym Xi Jinpingiem i jego doradcą Liu He.

– Wiele mówiło się o tym, że premier będzie wybawicielem, osobą, która poprowadzi wewnętrzną opozycję wobec Xi. Ale teraz jest jasne, że nie mogło do tego dojść – powiedział po odejściu Li Keqianga z rządu Christopher Johnson, były analityk CIA w Chinach.

