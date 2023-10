Schroeder uhonorowany przez SPD. "Jest w partii, więc korzysta ze swoich praw"

Gerhard Schroeder został uhonorowany przez SPD za 60 lat członkostwa w ugrupowaniu. "Podczas zamkniętego dla publiczności wydarzenia, które odbyło się w piątek rano w Hanowerze – stolicy landu, którego Schroeder był premierem, zanim został kanclerzem – były szef rządu otrzymał honorowy dyplom i okazjonalną przypinkę. Uroczystość zorganizował hanowerski okręg SPD" – podaje Deutsche Welle.

Wokół sprawy jest wiele kontrowersji. Według wielu Schroeder nie tylko nie powinien być nagradzany, ale już dawno powinien być poza partią. Powód? Jego bliskie związki z Kremlem i Władimirem Putinem. "Gerhard Schroeder od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę był ostro krytykowany za swoje promoskiewskie sympatie i wieloletnie powiązania z rosyjskimi koncernami energetycznymi. Schroeder odwiedził Putin a w Moskwie już po wybuchu wojny z Ukrainą. Były kanclerz potępił, co prawda, rosyjską inwazję, ale opowiadał się za utrzymaniem stosunków z Rosją i podkreślał gotowość Kremla do negocjacji" – zaznacza "DW".

Nieskuteczne próby wyrzucenia Schroedera z SPD

Od 2022 kierownictwo SPD wielokrotnie dystansowało się od swojego byłego szefa. Schroeder nie został zaproszony na ostatni partyjny kongres w grudniu zeszłego roku. Jednak nie udało się wyrzucić go z partii, czego chciało 17 oddziałów SPD w 2022. Komisja arbitrażowa stwierdziła, że nie można udowodnić, że prorosyjskie zaangażowanie byłego kanclerza łamie status partii.

Obecna przewodnicząca SPD Saskia Esken tłumaczyła w czwartek, dlaczego Schroede jednak otrzyma honorowy dyplom. – Nie udało się nam wykluczyć Gerharda Schroedera z partii. Nie udało nam się również przekonać go, że powinien sam zrezygnować z członkostwa – do czego go namawiałam – powiedziała Esken telewizji RTL/ntv. – Nadal jest więc on członkiem SPD i może korzystać ze wszystkich wynikających z tego faktu praw – również takiego, jak uhonorowanie za wieloletnie członkostwo – dodała.

