Boris Johnson zaczyna pracę w telewizji

Były brytyjski premier (2019-2022) od nowego roku dołączy do prawicowego nadawcy GB News.

Boris Johnson stworzy i zaprezentuje "nowy serial ukazujący potęgę Wielkiej Brytanii na całym świecie". Ze stacją współpracują już był lider Partii Brexit Nigel Farage i kilku parlamentarzystów z frakcji torysów, w tym Jacob Rees-Mogg i Lee Anderson. Oprócz produkcji filmów dokumentalnych dla kanału. Johnson poprowadzi "okazjonalny program specjalny przed publicznością na żywo".

W wideo zapowiadającym nowy rozdział w karierze, Boris Johnson powiedział, że przedstawi swoje "nielakierowane poglądy na wszystko, od Rosji, Chin i wojnę na Ukrainie, będzie mówił o tym, jak sprostać wszystkim tym wyzwaniom oraz o ogromnych możliwościach, które przed nami stoją".

Nigel Farage ocenił, że były premier będzie "wesołym" dodatkiem. – Borys jest zawsze bardzo zabawny, niezależnie od tego, czy pisze, czy mówi. Czasami traci koncentrację, co sprawia, że jest jeszcze zabawniej – powiedział Sky News.

Już teraz Johnson jest stałym felietonistą gazety "Daily Mail". W tekstach tych m.in. krytykuje obecnego premiera Rishiego Sunaka, ale też skupia się na takich tematach, jak potrzeba ochrony traszek, Barbie i moment, kiedy jego pies Dilyn zabił gęś należącą do królowej Elżbiety II.

Boris Johnson mówił, że chce kandydować na szefa NATO

Były premier Wielkiej Brytanii poinformował w lutym, zamierza kandydować na stanowisko sekretarza generalnego NATO. – Poprowadzić NATO? To wspaniały pomysł. Chcę podkreślić, drodzy przyjaciele, że mam taki plan i niech nikt nie zapomni, że jest taki kandydat (na stanowisko szefa NATO. Myślę, że tym razem mi się uda – powiedział Johnson.

Zaznaczył, że NATO nigdy nie było tak silne jak teraz. Tym bardziej, że wkrótce dołączą do niego Finlandia i Szwecja. Skomentował też przystąpienie Ukrainy do Sojuszu.

– Widzimy dość wyraźnie, że członkostwo Ukrainy jest perspektywą. To musi się stać, to oczywiste. Putin obalił wszystkie argumenty przeciwko przystąpieniu Ukrainy do NATO. Teraz ich nie ma – podkreślił Johnson.

Na razie plany muszą zaczekać, ponieważ kadencja Jensa Stoltenberga została przedłużona do 1 października 2024 r.

