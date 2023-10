Hiszpania: Ujawniono raport o wykorzystywaniu seksualnym w Kościele

Raport dotyczący przypadków wykorzystywania seksualnego w Kościele katolickim został przedstawiony w piątek hiszpańskiemu Kongresowi Deputowanych, niższej izbie hiszpańskiego parlamentu, przez Ángela Gabilondo. 777-stronicowy dokument zawiera zeznania i zalecenia dla instytucji kościelnych i rządu w celu "podjęcia niezbędnych środków".

– Jest to raport mający na celu zareagowanie na sytuację cierpienia i samotności, która przez lata była w taki czy inny sposób pokryta niesprawiedliwym milczeniem – powiedział Gabilondo.

Dobre i złe praktyki Kościoła

Raport nie zawiera dokładnych danych liczbowych odnośnie do ofiar, ale przedstawia istotne informacje zawarte w zeznaniach 487 spośród nich. Według rzecznika praw obywatelskich dochodzenie koncentrowało się na wysłuchaniu ludzi. – Wysłuchanie ich oznacza poznanie ich głosu i doświadczenia ich bólu. To, co się stało, jest prawdziwą katastrofą dla nich i dla społeczeństwa. Ofiary są w centrum tego raportu – powiedział Gabilondo. Dochodzenie potępia fakt, że Kościół w Hiszpanii przez długi czas nie doceniał powagi problemu. Przyznaje jednak, że komisja nadająca przypadki nadużyć odnotowała dobre i złe praktyki.

Jednocześnie stwierdzono, że władze państwowe nie mają odpowiednich procedur zapobiegania, wykrywania i reagowania na wykorzystywanie seksualne dzieci w szkołach katolickich.

Raport zawiera zalecenia obejmujące: publiczny akt uznania i symbolicznego zadośćuczynienia dla ofiar, ustanowienie państwowego funduszu na rzecz ekonomicznej rekompensaty dla ofiar oraz ustanowienie procedury zadośćuczynienia za krzywdy doznane przez ofiary wykorzystywania seksualnego dzieci i napaści na nie w Kościele katolickim za pośrednictwem specjalnego organu administracyjnego. Zaproponowano również środki mające na celu zapobieganie podobnym incydentom.

Zalecenia wzywają Kościół katolicki do zapewnienia niezbędnych środków na wsparcie ofiar i zapewnienie im i ich rodzinom opieki, której potrzebują. Wzywa się również diecezje i instytuty życia konsekrowanego do udostępnienia śledczym informacji znajdujących się w ich archiwach.

Ofiary to głównie mężczyźni

Według raportu, spośród 487 ofiar, które złożyły zeznania, 84 procent stanowili mężczyźni. "Przedstawiając szereg zeznań ofiar, należy wziąć pod uwagę osobistą wyjątkowość każdej z nich" – podkreślono w raporcie. Mężczyźni stanowią również większość sprawców nadużyć, a tylko niewielka część oskarżonych została postawiona przed sądem cywilnym.

Oprócz spotkań ze stowarzyszeniami ofiar, rzecznik odbył ponad 80 spotkań z przewodniczącym i sekretarzami generalnymi Konferencji Episkopatu Hiszpanii, przewodniczącym Hiszpańskiej Konferencji Zakonów oraz jej przełożonymi i członkami, dziekanem Trybunału Roty Rzymskiej, przedstawicielami Instytutów Życia Konsekrowanego oraz Komisją Konsultacyjną i Forum Stowarzyszeń Ofiar.

W raporcie przedstawiono również ankietę, w której wzięło udział 8 tys. dorosłych Hiszpanów. 11,7 proc. respondentów stwierdziło, że byli wykorzystywani seksualnie przed ukończeniem 18 roku życia. 3,36 proc. stwierdziło, że wykorzystywanie miało miejsce w rodzinie. Ponadto 0,6 proc. reprezentatywnej próby badanej populacji stwierdziło, że było wykorzystywane seksualnie przez katolickiego księdza lub duchownego, a 1,13 proc. w kontekście religijnym. Według Gabilondo ważne jest, aby zająć się kwestią, która jest "trudna dla wszystkich". – Musi istnieć odpowiedzialność – stwierdził.

