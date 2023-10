Zamieszki na lotnisku w Rosji. Jest reakcja Kremla

Setki osób wdarły się w niedzielę wieczorem na płytę lotniska w Machaczkale, stolicy w większości muzułmańskiej republiki Dagestanu, na południu Federacji Rosyjskiej, kiedy ogłoszono, że ma tam wylądować samolot z Izraela.

Zanim funkcjonariusze opanowali sytuację, tłum gonił autobus z pasażerami i rzucał w niego kamieniami. Demonstranci sprawdzali także samochody wyjeżdżające z lotniska w poszukiwaniu Żydów.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że zidentyfikowano ponad 150 uczestników zamieszek (niezależnie media podają, że w zajściach brało udział 1500 osób) a 60 podejrzanych zatrzymano. Rannych zostało 20 osób, pięć z nich przebywa w szpitalu.

W poniedziałek po południu lotnisko wznowiło działalność.

Antysemickie zamieszki w Rosji. Kreml mówi o prowokacji, Zacharowa oskarża Ukrainę

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pytany o wydarzenia na lotnisku w Machaczkale zasugerował, że była to "prowokacja z zewnątrz". Argumentował, że na tle materiałów telewizyjnych ukazujących "okropności tego, co dzieje się w Strefie Gazy - śmierci ludności cywilnej, dzieci, osób starszych i lekarzy - nieżyczliwym (Rosji - red.) bardzo łatwo jest wykorzystać sytuację do prowokacji i podżegania".

W tym samym tonie wypowiedziała się rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, przekonując, że zamieszki w Dagestanie są "wynikiem zaplanowanej i przeprowadzonej prowokacji zewnętrznej, mającej na celu podważenie harmonijnego rozwoju i jedności etniczno-wyznaniowej narodu Federacji Rosyjskiej".

Według niej w przeprowadzaniu zamieszek "bezpośrednią i kluczową rolę powierzono zbrodniczemu reżimowi w Kijowie, który z kolei działał za pośrednictwem osiadłych tam osławionych rusofobów".

Zacharowa jest przekonana, że "szybka i jednoznaczna reakcja rosyjskich przywódców oraz skoordynowane, jasne i proporcjonalne działania krajowych organów ścigania są jednoznaczną odpowiedzią dla wszystkich, którzy mają nadzieję siać zamieszanie i niezgodę w Rosji".

Izrael apeluje do władz w Moskwie o zapewnienie Żydom ochrony

Po wydarzeniach na lotnisku w Machaczkale izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i premier Benjamin Netanjahu wezwali władze rosyjskie do "zapewnienia Izraelczykom ochrony". Netanjahu wyraził nadzieję, że Moskwa "podejmie zdecydowane działania przeciwko uczestnikom zamieszek i podżeganiu do przemocy wobec Żydów i Izraelczyków".