Czołgi i piechota Izraela atakują Gazę z dwóch stron

Trwa operacja lądowa w północnej części Strefy Gazy. Amerykańska agencja prasowa Reuters donosi w poniedziałek o uderzeniu izraelskiej piechoty przy wsparciu czołgów i lotnictwa na Gazę. Miasto miało zostać zaatakowane od wschodu i od zachodu.

Atak piechoty i czołgów na Gazę

"Wojska IDF kontynuowały przez ostatnie kilka godzin operację lądową w Strefie Gazy", gdzie "niszczyły infrastrukturę terrorystów, w tym wyrzutnie rakiet przeciwpancernych" – przekazały Siły Obronne Izraela (IDF) w oficjalnym komunikacie, cytowanym przez CNN.

Izraelskiej wojsko "zabili dziesiątki terrorystów, którzy zabarykadowali się w budynkach i tunelach i próbowali ich atakować" – przekazał rzecznik IDF kontradmirał Daniel Hagari. Śmierć miało ponieść czterech ważnych członków Hamasu.

Wojna Izrael – Hamas

7 października bojownicy palestyńskiej grupy terrorystycznej Hamas przeprowadzili masowy atak na terytorium Izraela. Bojownicy najechali osiedla przygraniczne, zabijając ponad 1300 cywilów i biorąc około 200 zakładników.

W odpowiedzi na atak Izrael przeprowadził bezprecedensowe bombardowanie kontrolowanej przez bojowników Strefy Gazy, doprowadzający do katastrofy humanitarnej ludności cywilnej. Według Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy w sobotę liczba ofiar śmiertelnych wśród Palestyńczyków wzrosła do ponad 7700. Część Strefy Gazy została zniszczona. Ponad 1,4 miliona ludzi opuściło swoje domy, prawie połowa z nich schroniła się w szkołach i schroniskach ONZ.

W piątek wieczorem pojawiły się informacje o rozpoczęciu operacji lądowej wojsk Izraela w Strefie Gazy. Siły IDF wkroczyły do Strefy Gazy przy użyciu sił piechoty, sprzętu wojskowego, dronów i lotnictwa. Wcześniej ponowiły apel do cywilów, by ewakuowali się w kierunku południowym.

Izrael doprowadził do przerwy w dostawach prądu w Strefie Gazy, pozbawiając region dostępu do elektryczności, Internetu i komunikacji mobilnej.

