Netanjahu odniósł się do apeli o zawieszenie broni

Pytany o ewentualne przerwanie walk, polityk powiedział, że zawieszenie broni w wojnie przeciwko Hamasowi nie nastąpi, ponieważ oznaczałoby "poddanie się" Hamasowi.

Netenjahu podkreślił, ze obecnie celem Izraela jest zniszczenie Hamasu. Jak dodał, że wszystkie wojny powodują niezamierzone ofiary wśród ludności cywilnej, a izraelski atak jest wymierzony w Hamas i stanowi bitwę pomiędzy "cywilizacją a barbarzyństwem".

"Biblia mówi, że jest czas pokoju i czas wojny. To jest czas wojny" – powiedział szef rządu Izraela. Netanjahu dodał, że modli się, by wszystkie cywilizowane narody poparły walkę Izraela.

Inwazja lądowa

Od piątku trwa operacja lądowa Izraela w północnej części Strefy Gazy. Amerykańska agencja prasowa Reuters donosi w poniedziałek o uderzeniu izraelskiej piechoty przy wsparciu czołgów i lotnictwa na Gazę. Miasto miało zostać zaatakowane od wschodu i od zachodu.

Wcześniej zbrojne skrzydło Hamasu poinformowało o starciach z izraelską armią w pobliżu miasta Bajt Lahija na północy Strefy Gazy. Z kolei wojska Izraela komunikowały, że do starć doszło w okolicy Zikim.

Netanjahu: By zniszczyć Hamas, trzeba czasu

7 października bojownicy palestyńskiej grupy terrorystycznej Hamas przeprowadzili masowy atak na terytorium Izraela. Bojownicy najechali osiedla przygraniczne, zabijając ponad 1300 cywilów i biorąc około 200 zakładników.

Po atakach Hamasu szef rządu w Tel Awiwie powiedział, że do zniszczenia Hamasu "trzeba czasu", ale ostatecznie Izrael wyjdzie z tego konfliktu zwycięsko i będzie silniejszy. – Nie podam szczegółów tego, co nastąpi później, lecz mówię wam – to dopiero początek – podkreślał. – Uderzymy z bezprecedensową siłą – zapowiedział podczas orędzia do narodu.

W odpowiedzi na atak Izrael przeprowadził bezprecedensowe bombardowanie kontrolowanej przez bojowników Strefy Gazy, doprowadzający do katastrofy humanitarnej ludności cywilnej. Według Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy w sobotę liczba ofiar śmiertelnych wśród Palestyńczyków wzrosła do ponad 7700. Część Strefy Gazy została zniszczona. Ponad 1,4 miliona ludzi opuściło swoje domy, prawie połowa z nich schroniła się w szkołach i schroniskach ONZ.

