Zmieniły się nastroje na Ukrainie. Społeczeństwo nie ufa politykom

Badania przeprowadził Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii między 30 września a 13 października 2023 roku. Wyniki porównano z podobnymi badaniami przeprowadzonymi w maju 2022 roku – tuż po wybuchu wojny.

W zestawieniu najgorzej wypada Rada Najwyższa – w poprzednim badaniu 58 proc. Ukraińców ufało politykom w parlamencie, podczas gdy obecnie jest to zaledwie 21 proc.

Również premier Denys Szmyhal nie ma powodów do zadowolenia. Półtora roku temu ukraińskiemu rządowi ufało 74 proc. obywateli, podczas gdy w najnowszych badaniach ten odsetek spadł do 39 proc.

Niezły wynik Zełenskiego

Na tym tle nadal dobrze wygląda sytuacja prezydenta Zełenskiego, który co prawda notuje pewien spadek zaufania, ale z wynikiem 76 proc. nadal wypada nieźle w porównaniu z rządem i Radą Najwyższą. W maju 2022 Zełenskiemu ufało 91 proc. respondentów.

Pracownicy Instytutu, który przeprowadził badania zwracają uwagę, że należy rozróżnić spadek zaufania do konkretnych osób i instytucji jako takich. – Poziom zaufania do instytucji pokazuje, że obecnie krytyka obywateli skupia się przede wszystkim na rządzie i Radzie Najwyższej, w mniejszym stopniu na prezydencie – wskazuje dyrektor instytutu Anton Gruszetski.

Spadek zaufania dla polityków może mieć związek z kolejnymi aferami korupcyjnymi, o których w ostatnich miesiącach rozpisują się media.

Ukraińcy ufają armii

Ukraińskie społeczeństwo nadal jednak ufa armii. Po wybuchu wojny odsetek zaufania do żołnierzy wyniósł aż 98 proc., podczas gdy obecnie wynosi on 94 proc. Bardzo dobry wynik notują również cywile, którzy na ochotnika zgłosili się do walki – 87 proc.

Pracownicy Instytutu wskazują, że Ukraińcy pokładają zaufanie w żołnierzach, którzy zdaniem badanych muszą sobie radzić na froncie pomimo problemów, jakie generują politycy.



