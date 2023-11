Są wyniki sekcji zwłok Matthew Perry’ego

Według relacji medialnych, aktor został znaleziony martwy w swoim domu w Los Angeles. Gwiazdor został znaleziony przez swojego asystenta w wannie z hydromasażem.

Policyjne źródła, cytowane przez amerykańską prasę, wskazują, że na miejscu zdarzenia nie znaleziono żadnych narkotyków, ani śladów przestępstwa.

"Perry sobotniego poranka przez dwie godziny grał w pickleball. Po powrocie do domu, miał rzekomo zlecić swojemu asystentowi jakieś zadania do wykonania. Ten, po dopełnieniu swoich obowiązków, wrócił do gwiazdora. Wówczas miał zobaczyć, iż Matthew leży w jacuzzi i nie reaguje, po czym wezwał odpowiednie służby. Perry prawdopodobnie utonął. Służby ratownicze miały przybyć na wezwanie w związku z zatrzymaniem akcji serca" – podał serwis TMZ.

Przeprowadzono sekcję zwłok

Światowe media cały czas rozpisują się o możliwych przyczynach tragedii. Nie jest tajemnicą, że aktor przez lata zmagał się z uzależnieniem od używek. Jak jak podał TMZ w środę, śmierć Matthew Perry'ego nie była skutkiem przedawkowania fentanylu lub metamfetaminy.

TMZ dodaje, że na razie znane się "mniej dokładne" badania, a nadal trwają szczegółowe badanie toksykologiczne. Uzyskanie ostatecznej pewności co przyczyn śmierci aktora zajmie prawdopodobnie zajmie co najmniej kilka miesięcy.

Oświadczenie rodziny Matthew Perry'ego

W sprawie śmierci Perry'ego oświadczenie wydała jego rodzina. "Jesteśmy załamani tragiczną stratą naszego ukochanego syna i brata. Matthew wniósł do świata mnóstwo radości, zarówno jako aktor, jak i przyjaciel. Wszyscy wiele dla niego znaczyliście. Doceniamy ten ogrom miłości" – możemy przeczytać w oświadczeniu rodziny amerykańskiego aktora.

Zmarłego Matthew Perry'ego wspominają także przyjaciele i koledzy z planu. "Wszyscy go kochaliśmy, a ja szczególnie. Każdego dnia. Kochałam go bezwarunkowo. A on mnie. Jestem załamana, mam złamane serce. Słodkich snów, Matty" – napisała aktorka Selma Blair.

Matthew Perry nie żyje

Matthew Perry urodził się 19 sierpnia 1969 r. w Williamstown. Wychował się w Ottawie, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej m.in. razem z obecnym premierem Kanady Justinem Trudeau.

Międzynarodową sławę dał aktorowi występ w serialu "Przyjaciele". Perry został obsadzony w roli Chandlera Binga.

Aktor przez lata walczył z uzależnieniem od narkotyków, alkoholu i środków przeciwbólowych. W 2016 r. w wywiadzie dla radia BBC przyznał, że nie pamięta trzech lat na planie "Przyjaciół".