Jesienią ubiegłego roku Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja ostrzegły Rosję przed konsekwencjami użycia broni nuklearnej, co na długi czas usunęło kwestię ataku atomowego z rosyjskiej retoryki – informuje Max Seddon, szefa rosyjskiego biura "Financial Times".

Prezydent Rosji Władimir Putin po raz pierwszy zasugerował możliwość ograniczonego ataku nuklearnego na Ukrainę w swoim przemówieniu w przededniu inwazji na pełną skalę, w lutym 2022 r. Później, po nielegalnej aneksji czterech obwodów ukraińskich, obiecał "wykorzystać wszystkie dostępne nam środki" w obronie tych terenów. "Te groźby skłoniły Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję do zapowiedzenia odwetu przy użyciu broni konwencjonalnej" – pisze Seddon, powołując się na anonimowych informatorów. Według źródeł "FT", swoją rolę odegrał także chiński przywódca Xi Jingping, który osobiście ostrzegał Putina przed użyciem broni nuklearnej, szczególnie podczas wizyty w Moskwie w marcu 2023 roku.

Eksperci zakładali możliwość konwencjonalnej odpowiedzi Zachodu na rosyjski atak nuklearny na Ukrainę. Urzędnicy NATO mówią o "reakcji fizycznej", jednak bez podawania szczegółów.

Wreszcie jesienią ubiegłego roku Władimir Putin przyznał, że użycie broni nuklearnej nie miałoby "politycznego ani militarnego sensu" w przypadku taktycznej broni nuklearnej i de facto przestał wspominać o możliwości sięgnięcia przez Rosję po ten rodzaj broni.

Atak nuklearny wciąż możliwy?

"Obecnie Rosja odwołuje się do tematu broni nuklearnej, próbując powstrzymać dalsze wsparcie militarne Ukrainy przez Zachód" – stwierdza Seddon, powołując się na zachodnich ekspertów. "FT" przypomina, że Putin nakazał rozmieszczenie ładunków nuklearnych na sąsiedniej Białorusi i zainicjował odejście od traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych, co może utorować drogę do wznowienia testów nuklearnych po raz pierwszy od rozpadu ZSRR.

W zeszłym tygodniu rosyjskie dowództwo wojskowe poinformowało Władimira Putina o szkoleniu Strategicznych Sił Jądrowych Rosji, podczas którego przeprowadzono "rozpoczęcie masowego ataku nuklearnego w odpowiedzi na atak wroga".

