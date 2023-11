Niepokojąca zapowiedź Rosji dotycząca Morza Bałtyckiego

Gruszko w rozmowie z dziennikarzami na marginesie Eurazjatyckiego Forum Ekonomicznego w Weronie stwierdził, że Bałtyk "nigdy nie zmieni się w morze wewnętrzne NATO".

– Takimi sformułowaniami posługują się politycy lekkiej wagi. Myślę, że ci, którzy podejmują decyzje w NATO, a także stratedzy wojskowi, doskonale rozumieją, że zamknięcie Morza Bałtyckiego dla Rosji oznacza zamknięcie Morza Bałtyckiego dla wszystkich – oświadczył.

Bałtyk "wewnętrznym morzem NATO" po przyjęciu Finlandii i Szwecji?

O dominacji NATO na Bałtyku zaczęto mówić w kontekście przystąpienia Finlandii i Szwecji do Sojuszu. Prezydent Andrzej Duda stwierdził podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego latem ub.r., że po przyjęciu obu tych krajów Morze Bałtyckie stanie się "de facto morzem wewnętrznym NATO".

Wiceszef rosyjskiego MSZ ocenił, że "zamknięcie" Bałtyku to "całkowicie bezpodstawne sny i marzenia". – A kto próbuje zamienić te marzenia w praktyczne działania, powinien zdawać sobie sprawę ze wszystkich negatywnych konsekwencji – ostrzegł.

Sabotaż Balticconnector i Nord Stream. Kto uszkodził gazociągi?

Wcześniej prezydent Łotwy Edgars Rinkevics stwierdził, że NATO powinno zamknąć Morze Bałtyckie, jeśli zostanie udowodnione, że gazociąg Balticconnector został uszkodzony przez Rosję. Zastrzegł, że z podjęciem takiego kroku należy poczekać na wyniki śledztwa.

Zdaniem łotewskiej głowy państwa, choć sojusznicy z NATO nie przedyskutowali jeszcze takich działań, to zgodzili się na prowadzenie patroli na Morzu Bałtyckim.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w odpowiedzi na pomysł Rinkevicsa dotyczący zamknięcia Morza Bałtyckiego dla Rosji wezwał go, aby zastanowił się, co zrobić z morzem po odnalezieniu sprawców eksplozji w gazociągu Nord Stream. Wybuchy, do których doszło we wrześniu ub.r., poważnie uszkodziły Nord Stream 1 i Nord Stream 2, ale jedna nitka NS2 ocalała.

W momencie eksplozji oba gazociągi nie przesyłały gazu – oddanie NS2 do użytku zostało zawieszone przez Niemcy w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, a przesył NS1 został bezterminowo wstrzymany przez Gazprom pod koniec sierpnia ub.r. pod pretekstem usterek technicznych tłoczni położonej w Rosji.

