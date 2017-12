Raz już z opozycją doprowadził do zmiany władzy w Gruzji. Czy to samo chce zrobić na Ukrainie? I czy w ogóle ma na to szanse?

Na Ukrainie zrobiło się politycznie gorąco. A w środku awantury jest Micheil Saakaszwili – człowiek bez obywatelstwa, za to z politycznymi ambicjami. Jeszcze nie tak dawno był prezydentem Gruzji i Gruzinem. Potem – przez dość krótki czas – Ukraińcem. Za to wciąż jest politykiem, założycielem i liderem ukraińskiej partii Ruch Nowych Sił, która domaga się ustąpienia ze stanowiska prezydenta kraju Petra Poroszenki i rozpisania nowych wyborów parlamentarnych.