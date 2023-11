Konflikt w Strefie Gazy. "70 proc. ofiar to kobiety i dzieci"

W rozmowie z CNN królowa Jordanii Rania zauważyła, że źródłem konfliktu izraelsko-palestyńskiego jest nielegalna okupacja terenów Palestyny przez Izrael.

– Jeśli nie odniesiemy się do tego źródła konfliktu, można zabijać bojowników, ale nie zabije się sprawy. Pod gruzami zniszczonych budynków pojawi się kolejna grupa, jeszcze bardziej zdeterminowana, jeszcze bardziej zmotywowana, by zrobić to, co robił Hamas – mówiła.

– Ponad 10 tys. osób zginęło. 70 proc. ofiar to kobiety i dzieci. Twierdzenia Izraelczyków, że próbują chronić cywilów są obrazą dla inteligencji – powiedziała jordańska królowa i zaznaczyła, że powołuje się na dane resortu zdrowia Strefy Gazy.

Jordania zrzuciła pomoc medyczną

Król Abdullah II poinformował, że siły powietrzne Jordanii zrzuciły pilną pomoc medyczną do szpitala polowego w Gazie. "Naszym obowiązkiem jest pomoc braciom i siostrom poszkodowanym w wojnie w Gazie. Zawsze będziemy tam dla naszych palestyńskich braci" – napisał w mediach społecznościowych.

Od początku konfliktu izraelsko-palestyńskiego Jordania wzywa do poszanowania praw człowieka, a także do natychmiastowego zawieszenia broni w celu zapewnienia pomocy humanitarnej, krytykując jednocześnie władze Izraela za rozpoczęcie inwazji lądowej na terytorium Strefy Gazy.

Napięcia na Bliskim Wschodzie ponownie wzrosły 7 października, kiedy bojownicy radykalnego palestyńskiego ruchu Hamas przeprowadzili niespodziewany atak ze Strefy Gazy na terytorium Izraela. Hamas oświadczył, że to reakcja na agresywne działania władz izraelskich przeciwko meczetowi Al-Aksa na Starym Mieście w Jerozolimie.

W odpowiedzi Izrael ogłosił całkowitą blokadę Strefy Gazy i zaczął przeprowadzać ataki rakietowe na Gazę, a także niektóre dzielnice Libanu i Syrii. Wojska izraelskie nacierają z trzech kierunków. Inwazję lądową w Strefie Gazy poprzedziły masowe bombardowania i wezwanie Palestyńczyków do ewakuacji w kierunku południowym.

