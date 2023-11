Papież zmieni zasady konklawe? Watykan reaguje na sensacyjne doniesienia

W sobotę wieczorem portal katolicki The Pillar, a za nim amerykański dwutygodnik katolicki "The Remnant” doniosły, że papież Franciszek zlecił sporządzenie projektu reformy procesu konklawe. The Pillar napisał, że kardynał Gianfranco Ghirlanda, który miał przygotować nowe rozwiązania, rozważa wprowadzenie zmian do dokumentu papieża Jana Pawła II z 1996 r. regulującego proces konklawe – Universi dominici gregis (UDG).

Sensacyjne doniesienia

Powołując się w swoim artykule na "źródła zbliżone do Watykańskiego Sekretariatu Stanu”, The Pillar napisał, że zmiany będą miały dwojaki charakter i wpłyną przede wszystkim na kongregacje generalne, które poprzedzają faktyczne głosowanie dokonywane przez kardynałów w Kaplicy Sykstyńskiej.

Kongregacje generalne, zgodnie z zaleceniami UDG, są otwarte dla wszystkich kardynałów, niezależnie od tego, czy ukończyli 80. rok życia, czy nie.

Kongregacje generalne, choć w pewnym sensie nie stanowią części oficjalnej procedury wyborczej nowego papieża, są dla kolegium kardynałów kluczowym miejscem wymiany pomysłów i argumentów, a także finalizowania procedur konklawe. Dyskusje te, zgodnie z paragrafem 59. UDG, są związane tym samym "obowiązkiem zachowania tajemnicy”, jak te, które regulują głosowanie na nowego papieża.

Zmiany w konklawe

Pierwsza zmiana, o której donosiły katolickie media, obejmowałaby wykluczenie ze zgromadzeń generalnych wszystkich kardynałów, którzy ukończyli 80. rok życia. Oznaczałoby to, że w kongregacjach mogliby być obecni jedynie kardynałowie uprawnieni do wyboru nowego papieża – ci, którzy nie ukończyli 80. roku życia.

Druga propozycja wprowadzałaby nowy sposób, w jaki odbywałyby się same spotkania kardynałów, wzorując się na stylu bardziej synodalnym.

Co ciekawe, "The Remnant" twierdził również, że kardynał Ghirlanda starał się przekonać papieża Franciszka, aby pozwolił świeckim mężczyznom i kobietom wraz z siostrami zakonnymi stanowić aż do 25 procent gremium wybierającego nowego papieża.

Kardynał dementuje

Kardynał Ghirlanda w rozmowie z portalem The Life Site News zdementował medialne doniesienia o pracach nad zmianami w konklawe. W odpowiedzi na pytania o reformę stwierdził, że są to doniesienia "całkowicie fałszywe".

Również Watykańskie Biuro Prasowe przekazało, że twierdzenia mediów o przygotowywanej reformie są nieprawdziwe.

Gianfranco Ghirlanda, niedawno mianowany kardynał, jest głównym prawnikiem kanonicznym papieża Franciszka, mocno zaangażowanym w przeprowadzoną przez papieża reformę Kurii Rzymskiej.

