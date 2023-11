USA o wyborach na Ukrainie: Walczą o przetrwanie

– Myślę, że należy pamiętać, że Ukraina jest w takim położeniu, ponieważ Rosja w dalszym ciągu prowadzi nielegalną wojnę przeciwko Ukrainie na pełną skalę. Ukraina i jej naród walczą o przetrwanie – stwierdził rzecznik Departamentu Stanu USA Vedant Patel.

Patel zwrócił także uwagę, że prawie 20 proc. terytorium Ukrainy jest okupowane, a miliony obywateli Ukrainy zostały wysiedlone. Wielu z nich znalazło się poza granicami kraju jako uchodźcy.

USA: Trzeba utrzymać demokrację, także w czasie wojny

– Rosja w dalszym ciągu codziennie bombarduje infrastrukturę cywilną na Ukrainie. Przypomnieliśmy także naszym ukraińskim partnerom nasze zaangażowanie we wspieranie nie tylko Ukrainy w jej walce, ale nasze zobowiązanie do wspierania zgodnego z konstytucją podejścia do utrzymania silnej demokracji w czasie wojny – przekazał. Departament Stanu USA zaprzeczył wcześniej doniesieniom mediów, że strony amerykańska i europejska rzekomo rozmawiają o rozpoczęciu rozmów "pokojowych" z Rosją.

W zeszłym tygodniu NBC News poinformowała, że urzędnicy z USA i UE rozpoczęli rozmowy z Ukrainą na temat możliwości przeprowadzenia rozmów pokojowych z Rosją. Telewizja twierdziła, że dyskusje skupiały się na tym, z czego Ukraina może być zmuszona zrezygnować, aby osiągnąć porozumienie.

Wybory prezydenckie na Ukrainie. Zełenski ucina spekulacje

Przypomnijmy, że Wołodymyr Zełenski odmówił przeprowadzenia w przyszłym roku wyborów prezydenckich na Ukrainie ze względu na zagrożenie ze strony Rosji. – Teraz jest czas obrony, czas bitwy, od której zależy los państwa i narodu, a nie czas farsy, której od Ukrainy oczekuje tylko Rosja. Uważam, że to nie czas na wybory – powiedział Zełenski w nagraniu opublikowanym w poniedziałek wieczorem.

Według niego w czasie wojny "absolutnie nieodpowiedzialne" i "niepoważne" jest "rzucanie tematu wyborów w społeczeństwo". Zaznaczył, że jeśli trzeba zakończyć spory polityczne, to powinny się tym zająć odpowiednie struktury. – Żeby nie było miejsca na konflikty i cudzą grę z Ukrainą – tłumaczył Zełenski.

