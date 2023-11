Mieszkańcy Ohio zdecydowali o wpisaniu prawa do aborcji do stanowej konstytucji

Radykalne prawo zostało przyjęte w drodze referendum pomimo silnego sprzeciwu ze strony zwolenników ruchu pro-life. Decyzja podjęta przez mieszkańców Ohio sprawia, że ten stan stał się jednym z najbardziej proaborcyjnych w kraju, obok bastionów lewicy, takich jak Kalifornia i Vermont.

Za proaborcyjnymi rozwiązaniami opowiedziało się 56 proc. glosujących wobec 44 proc. głosujących przeciwko.

Proaborcyjna kampania

Proaborcyjne rozwiązanie zawarte w dokumencie Prawo do wolności reprodukcyjnej z poprawką dotyczącą ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, zostało opracowane przez oddział Amerykańskiej Unii Wolności Obywatelskich (ACLU) w Ohio i poparte przez rzecznika Protect Choice Ohio Ohio Physicians for Reproductive Rights (OPRR).

W dokumencie czytamy, że każda "osoba ma prawo do podejmowania i dokonywania własnych decyzji reprodukcyjnych, w tym między innymi decyzji dotyczących antykoncepcji, leczenia niepłodności, kontynuowania własnej ciąży, opieki po poronieniu i aborcji”. Obecnie obowiązujące prawo stanu Ohio zezwala na aborcję do 22 tygodnia ciąży.

Nowelizacja zakazuje organom władzy "obciążania, karania, zakazywania, ingerowania i dyskryminowania" prawa do aborcji.

Prawo nadal zakazywałoby dokonywania aborcji od momentu, w którym dziecko osiągnęłoby stopień rozwoju pozwalający przeżyć poród. Mimo to aborcja aż do urodzenia będzie możliwa, jeśli pojawi się konieczność ochrony życia lub zdrowia matki, co stanowi standard, który można rozszerzyć tak, aby obejmował dobrostan psychiczny i emocjonalny matki w celu uzasadnienia dokonania aborcji.

Organizacje pro-life zauważają, że głosowanie de facto "wprowadzi aborcję aż do urodzenia, z zerowymi ograniczeniami" dla mieszkańców stanu Ohio.

Czytaj też:

Czarzasty rozwiewa wątpliwości: Aborcja do 12. tygodnia? Nie w tej kadencjiCzytaj też:

"Prawo do aborcji stanie się nieodwracalne". Macron zapowiada duże zmiany we francuskim prawie