"Mój sport stał się horrorem". Zawodniczce grozi zawieszenie za krytykę transpłciowego zawodnika

April Hutchinson napisała we wtorek na swoim koncie w serwisie X, że grozi jej dwuletnie zawieszenie przez władze związku za komentarz, w którym wskazała, że dopuszczenie mężczyzn, którzy identyfikują się jako kobiety do rywalizacji z zawodniczkami jest niesprawiedliwe i oznacza "zagrabienie im wygranych”.

"Teraz grozi mi dwuletni zakaz ze strony CPU za publiczne wypowiadanie się na temat niesprawiedliwości, jaką jest zezwalanie biologicznym mężczyznom na drwienie z konkurentek i grabież ich wygranych” – napisała Hutchinson.

"Najwyraźniej nie wywiązałam się z obowiązków dotyczących mojej płci jako «aktorka drugoplanowa» w horrorze, który jest obecnie moim #sportem. Oczywiście CPU uznał MOJĄ pisemną skargę dotyczącą znęcania się mężczyzn [nad kobietami zawodniczkami - przyp. red.] za »niepoważną i irytującą«” – dodała zawodniczka.

Hutchinson oświadczyła następnie, że jej walka "na tym się nie kończy” i zdecydowanie sprzeciwiła się poglądowi, że sportsmenki powinny "zamknąć się i znosić” dyskryminację ze względu na płeć.

Dyskryminacja kobiet

Zawieszenie to efekt wypowiedzi Hutchinson na temat mężczyzny, który obecnie występuje pod pseudonimem Anne Andres i który ustanowił rekord kraju w kategorii trójboju siłowego kobiet podczas sierpniowych zawodów mistrzowskich.

– To bardzo przygnębiające, ponieważ rekord kraju, który on pobił, był od lat marzeniem wielu zawodniczek – powiedziała Hutchinson w programie "Piers Morgan Uncensored”, dodając, że "to tylko pokazuje fizyczną przewagę mężczyzn nad kobietami".

W sierpniu tego roku 40-letni Andres wziął udział w Mistrzostwach Kanady Zachodniej Kanadyjskiej Unii Trójboju Siłowego w Healthy Living Center na Uniwersytecie Brandon. Mężczyzna rywalizował w kategorii Female Masters, zajmując ostatecznie pierwsze miejsce i uzyskując wynik o 180 kilogramów lepszy niż najlepiej radząca sobie trójboistka.

Czytaj też:

Zaskakujące wyznanie dziecka znanego aktora. "Marzyłem o raku piersi"Czytaj też:

Watykan: Transseksualiści mogą przyjmować chrzest