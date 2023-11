Incydent podczas protestu. Thunberg zaatakowana na scenie

W niedzielę w stolicy Holandii odbyła się manifestacja na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Jej uczestnicy domagali się od rządów państw natychmiastowych działań w celu powtrzymania globalnego ocieplenia. W wydarzeniu wzięli udział były wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans oraz aktywistka klimatyczna Greta Thunberg.

Przerwane przemówienie

Podczas przemówienia Thunberg na scenę wtargnął mężczyzna i próbował wyrwać aktywistce mikrofon. Stwierdził, że "przybył tu w celu demonstracji klimatycznej, a nie poglądów politycznych”. Tuż przed tym Thunberg zaprosiła na scenę Palestynkę i Afgankę, co prawdopodobnie zostało odczytane przez napastnika jako manifest polityczny. Przed incydentem w tłumie można było również usłyszeć hasło "Palestyna będzie wolna”.

Wtargnięcie na scenę mężczyzny nie było jedynym zakłóceniem wystąpienia aktywistki. Według agencji prasowej Reuters, wcześniej podczas wiecu organizatorzy przerwali przemówienie Thunberg po tym, jak użyła zwrotu „od rzeki do morza Palestyna będzie wolna”.

Wiele grup żydowskich twierdzi, że hasło używane podczas demonstracji na całym świecie jest wezwaniem do zniszczenia Izraela. Aktywiści propalestyńscy argumentują, że większość z osób je wznoszących wzywa do zakończenia izraelskiej okupacji Zachodniego Brzegu i blokady Gazy, a nie do eliminacji samego Izraela.

Po usunięciu mężczyzny ze sceny Thunberg dołączyła do tłumu, skandując "żadnej sprawiedliwości klimatycznej na okupowanych terenach”.

W zeszłym miesiącu szwedzka działaczka klimatyczna znalazła się w ogniu krytyki po udostępnieniu w mediach społecznościowych propalestyńskich wiadomości, a niektórzy zarzucali jej, że nie okazała wsparcia dla izraelskich ofiar ataków Hamasu.

